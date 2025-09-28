Opinió
Núvols de fum
Als anys vuitanta Serge Gainsbourg cantava amb Catherine Deneuve «Dieu fumeur de havanes», una sensual balada on s’explica que Déu també fuma, portant al límit la relació amor i tabac. No sé si per les contrades celestials són practicants del petit plaer de fer fum, però en els espais terrenals en podrem gaudir cada vegada menys; la nova llei antitabac prohibeix fumar a terrasses de bars i restaurants per protegir la salut i desnormalitzar el consum de tabac en entorns compartits, una prohibició extensiva a vapers i altres estris d’aquests, que s’han posat de moda, amb gust de meló o crema catalana. Els fumadors molestem i emprenyem, estem resignats a enfonsar-nos progressivament en la foscor de la clandestinitat, com qui forma part d’una conspiració contra el benestar públic; mentre no passa res si el trànsit aeri potineja el cel de la civilització, una bestiesa de creuers contaminen tot l’aire que respira una ciutat portuària, o tenim zones escolars encapotades pels fums nocius dels tot terreny d’uns pares que, diàriament, practiquen la beneiteria de fer-los servir per dur el nen i la motxilla fins a la porta del centre.
Personalment, soc fumador, no orgullós, però tampoc avergonyit, d’aquests que ara són estigmatitzats; dels que fent fum, fum, fum, més enllà de la celebració del Nadal, han substituït la psicòloga per la cigarreta a l’hora de superar una petita crisi o relaxar tensions. Com els que aspirar i deixar anar un petit núvol contaminant els ha servit d’inspiració; segurament en Paul Auster, Simone de Beauvoir, Charles Bukowski o Raymond Chandler no haguessin fet tantes pàgines d’extraordinària literatura, sense fer el fum que els va acompanyar tota la vida. Com els que, exhalant-lo des de la gran pantalla, l’han convertit en boira d’escapada i fantasia per alliberar la ment de l’espectador; el somni etern d’en Humphrey Bogart i la Lauren Bacall no hagués estat el mateix sense fum; el glamur de la Sharon Stone a Instint Basic, mentre separava les cames, no ens hauria seduït ni la meitat sense l’erotisme d’aquell fum fugint d’entre els seus llavis; les sentencies la família Corleone no ens haurien provocat el mateix respecte sense els seus «capos» amb un bon cigar fumejant a la mà; o en James Dean no hauria provocat tantes passions, sense fer caure la cigarreta d’entre els seus llavis, amb la mateixa intensitat que deixava caure la seva mirada.
Hi ha moltes raons per deixar de fumar o perquè ens ho posin difícil continuar fent-ho, però segurament les mateixes i alguna més per pronunciar aquell títol tan específic de la cançó d’en Javier Krahe que diu «Gracias, tabaco»; sense ell no dubto que gaudiríem d’una existència més sana, amb la mateixa certesa que seria força més avorrida.
