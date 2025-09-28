Opinió
Un pet podemita que portava cua
Eeeep! (com cantava l’Ovidi): «un moment!, no ens precipitem, primer pensem». Per molt que aquesta setmana (i ja en són moltes), hàgim tingut prou motius per engegar a dida tants personatges com hi ha fent insuportable el nostre dia a dia, asserenem-nos i comptem fins a quatre abans de tirar la barretina al foc, agafar l’escopeta o llançar la tovallola desesperada. Capgirem la impotència davant tant personatge enllustrat que comet despropòsits contra l’enteniment i la dignitat. Certament, estem a les seves mans i fan anar el món per on més els convé per als seus objectius de permanència i dominació. Però, serà per sempre? Segur que els ho podem complicar. Per exemple: nosaltres, que no ocupem cap cadira a la seu de l’ONU, ni som líders mundials fent el ridícul rient les idioteses de Trump, sí que tenim dret a escandalitzar-nos amb la seva fatxenderia a reclamar el Nobel de la Pau, i el deure de manifestar la indignació que ens causa quan insulta, menteix, amenaça i menysprea la dignitat humana. Tenim l’obligació de denunciar la seva manera de fer amb l’ostentació del qui té les bombes per a imposar-se. Provem-ho, cadascú des del lloc que ocupa com a ciutadà del món. La història explica que de molt més verdes han madurat. Un altre exemple, aquest més proper: aneu a saber si la miqueta de merda que se li va escapar per la boca l’altre dia a Pablo Iglesias en contra del traspàs de competències sobre migració a la Generalitat de Catalunya, no devia ser la cua del pet diarreic dels podemites il·lustres Coscubiela i Rabell en el ple del Parlament del juliol del 2017, quan es van oposar a la reforma del reglament de la Cambra per a la tramitació exprés del projecte de llei per a la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre... Mireu, nosaltres, així a l’engròs, no som dirigents de Junts, ni d’Esquerra, ni de la CUP ni de qualsevol altre partit que ens hi vagi la credibilitat per a sobreviure en la primera línia de la batalla partidista/electoralista. Per tant, actuem a consciència com a ciutadans responsables que aspirem a viure dignament, amb els serveis assistencials, educatius i socials que ens mereixem d’acord amb allò que generem dia a dia amb el nostre treball. Rebel·lem-nos contra qualsevol retallada de drets i benestar forjats durant centúries. No digueu que és difícil o impossible d’aconseguir perquè, com diu el poeta, tot està per fer, i nosaltres tenim les eines (els vots) a les mans. Oidà! No hi havíeu pensat? «La lliçó de sumes i verbs» que cantava l’Ovidi Montllor, diu: «Un moment! No ens precipitem, primer pensem./Jo pense, tu penses./ Ell pensa, nosaltres pensem./ Vosaltres penseu, ells pensen. /Tots hem pensat ja?/Llavors cal que fem, no estiguem parats». Va, som-hi, som-hi!
