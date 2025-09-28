Opinió
Racista tu. I jo
Entre tanta cridòria m’he perdut. A veure si em trobo perquè estem rodejats. Estem rodejats i marejats de persones que bàsicament es diuen les unes a les altres que són feixistes. O racistes. A la mínima de canvi. És com si les paraules feixista i racista, ara mateix, haguessin pujat fins al capdamunt del rànquing de les paraules que més fem servir cada dia. I sospito que les fan servir, o les fem servir, sobretot quan no tenim traça per filar arguments per rebatre d’altres arguments. Si el que dius no em sembla bé o em sembla tremendament malament, zas! T’etzibo que ets un feixista. I a partir d’aquí tot roda pel pedregar. I ho fem tots, o molts o gairebé tots sense excepció. Jo potser també. I me n’he cansat. I si fos que diem feixista o racista perquè, en el fons, hem oblidat el veritable sentit de la paraula feixista? Si miro enrere veig claríssim que Hitler, Mussolini, Franco, eren feixistes. De manual. I sense miraments. I que els de VOX, per parlar en plata, tenen dins el seu ADN algunes coses pròpies de feixistes i racistes. I que els feixistes solen ser sobretot d’extrema dreta. A l’extrema esquerra també hi ha punts foscos i angles morts, però no m’atreviria a fer sobre ells la mateixa afirmació que amb els de l’extrema dreta. I és llavors que, ho escric sense embuts, apareix Aliança Catalana i, de cop, salten totes les alarmes i tots els adjectius es disparen sense aturador. És extrema dreta Aliança Catalana? Són racistes? No tinc només una resposta, en tinc diverses. La primera és que penso que molts dels que diuen que votaran AC no són racistes. I seria injust titllar-los d’això justament per allò que deia abans de dir les coses pel seu nom però no equivocar-nos amb els noms. No, no són racistes. Els conec són gent normal com tu i com jo que estan farts de moltes coses i de poques solucions i als que el discurs sermonejant de l’Orriols els sedueix. Jo crec que no és ben bé mèrit seu sinó demèrit dels altres. El partit ho és? Crec que en algunes de les coses que predica, en temes de com tractar la immigració i els immigrants – sobretot els pobres – té més angles foscos que clars. I sí, té plantejos racistes que a mi no em sedueixen perquè costa poc parlar. Fer ja és una altra cosa. Però com que la immigració és un tema – sí, la immigració és un tema que no hem sabut gestionar – què fem, doncs ens acusem de racistes i de feixistes banalitzant els termes i així aspirem a arribar a les properes eleccions? És com tirar la pilota endavant. I cada cop que la xutes, la pilota és més grossa. I em guardo la confessió pel final: sí, crec que tots tenim un petit racista dins. Per si de cas. I és per por.
