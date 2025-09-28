Opinió
Símptomes de fatalitat mundial
Vivim en un temps que molts perceben com a històric, encara que no en el sentit esperançador que podria suggerir la paraula. Hi ha un corrent de pensament cada cop més estès que s’inclina cap al pessimisme i la fatalitat. No és una visió marginal, sinó un estat d’ànim col·lectiu que impregna les converses, els titulars de premsa i les xarxes socials. La idea que la humanitat avança cap a la seva pròpia destrucció ja no sembla patrimoni de distòpies literàries, sinó un temor que ha penetrat a la vida quotidiana.
El canvi climàtic és potser l’amenaça més palpable. Sequeres, incendis, inundacions i temperatures rècord alimenten la percepció que el planeta s’encamina cap a un col·lapse irreversible. A això se suma la incapacitat dels líders mundials per assolir consensos efectius, cosa que reforça la sensació d’impotència.
En paral·lel, els conflictes a Ucraïna i l’Orient Mitjà projecten l’ombra d’una inestabilitat global que sembla no tenir fi. Les imatges de destrucció i les xifres de víctimes s’hi acumulen, mentre que l’eficàcia política de molts països mostra símptomes d’esgotament. La por a una escalada bèl·lica recorda com de fràgil resulta la pau.
La política interna de molts països tampoc no ofereix esperança. L’avenç de la ultradreta, amb discursos que apel·len a la por i al rebuig de l’altre, plantegen un escenari on la convivència democràtica es veu amenaçada. La desafecció ciutadana cap a les institucions, alimentada per la corrupció i la ineficàcia, contribueix a la idea que els sistemes que haurien de garantir estabilitat estan fallant.
En el pla social, problemes com la manca d’habitatge han esdevingut un malson per a àmplies capes de la població. La percepció que el futur serà pitjor que aquest erosiona la confiança en les promeses de progrés.
Cal preguntar-se si aquest sentiment de fatalitat també és producte d’una era hiperconnectada on les males notícies circulen sense fre i la saturació informativa amplifica la por. La humanitat s’enfronta a un gran desafiament. El desenllaç dependrà de si som capaços de sobreposar-nos al fatalisme que ens envaeix. Entre la resignació i l’esperança es juga potser la veritable batalla del nostre temps.
