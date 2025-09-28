Opinió | De reüll
La solitud de Junts i ERC
Els partits independentistes catalans que van permetre la investidura de Pedro Sánchez a canvi d’un seguit de compromisos veuen com bona part d’aquells acords no s’acaben de materialitzar i que, malgrat la bona voluntat expressada pel PSOE, algunes de les seves peticions quedaran congelades.
ERC va pactar la Llei d’Amnistia —incloent-hi líders polítics, activistes i ciutadans afectats per causes judicials—, el traspàs de Rodalies, la condonació del 20% del deute acumulat per la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), la Taula de Diàleg, Negociació i Acord, i la millora del finançament. D’aquests acords, alguns s’han complert amb dificultat, com és el cas del traspàs de Rodalies, amb la creació de Rodalies de Catalunya: la Generalitat aspirava a tenir la majoria accionarial a la nova companyia, però al final s’ha hagut d’acontentar amb el 49,9% de les accions. En canvi, la Llei d’Amnistia continua sense aplicar-se als líders polítics i la millora del finançament resta encallada, malgrat que en la investidura de Salvador Illa el PSC i ERC van acordar demanar un finançament singular.
En el cas de Junts, també van pactar la Llei d’Amnistia, la creació d’una taula de diàleg, la designació d’un mediador internacional per verificar el compliment dels acords, que el govern reconegués l’existència d’un conflicte polític amb Catalunya i la negociació de l’oficialitat del català a la Unió Europea. També en aquest cas constaten que la Llei d’Amnistia continua sense aplicar-se a tots els implicats en el Procés i que l’oficialitat del català a Europa està encallada perquè alguns països no hi votarien a favor. Tampoc no s’ha pogut aprovar el traspàs de competències en matèria d’estrangeria a Catalunya, que Junts i el PSOE havien acordat, perquè Podemos —una de les forces parlamentàries que va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez— s’hi va oposar i va votar juntament amb el PP i Vox per impedir-ho.
Tot plegat provoca que Junts i ERC no estiguin en la millor disposició de continuar pactant amb els socialistes, especialment Junts, que no amaga la seva insatisfacció pels incompliments dels acords. El problema és que, si finalment decideixen desmarcar-se de la majoria parlamentària que dona suport al govern, es trobaran en la solitud política. I, si Junts decidís fer caure l’executiu secundant una moció de censura, fugirien del foc per acabar a les brases.
