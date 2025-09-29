Opinió | De burxot
FIFA, UEFA, Eurolliga, UCI... tard
Sembla que la FIFA i la UEFA estudiaran, potser aquesta setmana mateix, si fan fora la selecció d’Israel i els equips israelians de les seves competicions. Dic sembla perquè, oficialment, no ho han confirmat. Esclar que la decisió del futbol arrossegarà les demés disciplines. Per ara, ni l’Eurolliga, ni la FIBA n’han dit res, amb les seves lligues a punt d’iniciar-se. El president de l’UCI, David Lappartient, que alhora és president del Comitè Olímpic de França, s’hi ha negat perquè «l’esport no pot esdevenir un instrument» de sanció i perquè el cas d’Israel no té res a veure amb el de Rússia en termes d’incompliment dels principis de la Carta Olímpica.
Mentrestant, els organitzadors d’O Gran Camiño i del Giro de l’Emilia han exclòs l’Israel Premier Tech i l’Ajuntament de Barcelona li ha demanat al Tour que a la sortida de l’any que ve no hi sigui. És ben probable que no hi sigui perquè tant Factor, que els proveeix les bicicletes, com Premier Tech, el primer patrocinador, han exigit que l’esquadra talli els vincles amb Israel si vol comptar amb el seu suport. Mala peça al taler per a un equip que es va formar per promocionar l’estat hebreu.
Els ens federatius van tard i malament. Que vagin tard es pot arribar a entendre perquè l’esport hauria d’anar a roda de la política i no esdevenir «instrument». I van malament perquè els ha faltat coratge i els han sobrat dependències i temors per afrontar un malestar i unes protestes que s’han anat fent grans i greus i que, com es va veure a la Vuelta, perilloses per a uns esportistes que han quedat indefensos per la inacció i la irresponsabilitat dels dirigents. No pot ser que el Giro de l’Emilia hagi de decidir excloure l’Israel per «raons de seguretat pública» (la dels corredors) com tampoc ha de ser el Baxi Manresa qui decideixi cedir a la pressió dels seus aficionats i no jugar contra l’Hapoel Jerusalem o haver-ho de fer a porta tancada. Molt tard i massa malament.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament