És l’habitatge, nois!
Què preocupa els catalans? Què els atabala? Què els fa por? Si fem cas del soroll ambiental i mediàtic, i especialment el que protagonitzen els galls més cridaners del debat polític, als catalans ens atabala moltíssim la qüestió de la immigració. Aquesta seria la causa de l’ascens de l’extrema dreta a les enquestes i de la resposta que se li dona des de la dreta tradicional, que consisteix en parlar del mateix en termes semblants, o sigui, en termes apocalíptics. Que si la identitat amenaçada, que si els valors occidentals, que si la tradició cultural, que si la vinculació amb la violència... Sense arribar a les «manadas de menas» de la regidora manresana de Vox, des de la dreta presentable s’assumeixen postulats inimaginables fa només dos dies.
Però: és realment aquesta la gran preocupació dels catalans? Doncs sembla que no tant. Segons el darrer Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió, depenent de la Generalitat, el principal problema de Catalunya és l’accés a l’habitatge per a un 21% dels enquestats, seguit de la insatisfacció amb la política per a un 14%, mentre que la immigració només ho és per al 9%. Per cada persona que situa els immigrants en primer lloc, n’hi ha dues i mitja que hi posen la dificultat per trobar un sostre per viure. No tindria lògica que tots els partits, sense excepció, s’aboquessin a parlar d’habitatge per connectar així amb el neguit de la ciutadania?
I una altra dada de la mateixa enquesta: La immigració és, com ja deuen haver imaginat, el problema número u per als qui es manifesten simpatitzants de Vox (33%) o d’Aliança Catalana (27%). Que els seus líders en parlin nit i dia és bo per mantenir la parròquia. Però només és el primer problema per al 10% dels simpatitzants de Junts, que fan passar per davant la insatisfacció amb la política, les relacions Catalunya-Espanya i l’accés a l’habitatge. En la mesura que se centren en la immigració per tapar una possible fuita de vots cap a Aliança, s’aparten del perfil de neguits del seu públic, el primer dels quals, repetim, és la insatisfacció amb els polítics. És l’únic partit on aquesta queixa encapçala la llista. La fuita de vots, és per la immigració o perquè els seus votants no troben raons per estar-ne contents?
Preocupin-se de l’habitatge i deixin d’oferir el trist espectacle permanent de la picabaralla estèril: aquest és el missatge del Baròmetre al conjunt de la política catalana.
