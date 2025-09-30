Opinió | tribuna
Manresa i l’esport
La Nit de l’Esportista, la 54a, va tornar a demostrar que Manresa és, i vol continuar sent, una autèntica capital de l’esport. Aquesta gala, que després de Mataró i Sabadell és la tercera més veterana de Catalunya, s’ha convertit des del 1971 en la gran Festa Major de l’esport manresà.
En l’edició d’enguany, a més de reconèixer els èxits dels nostres esportistes, es va homenatjar la figura de l’Antoni Perarnau “Ton”, un dels pioners que va fer possible aquesta nit i que ha deixat una empremta inesborrable al bàsquet i a l’esport local. El jurat va decidir, amb tot mereixement, que el premi al millor directiu porti a partir d’ara el seu nom.
Les dades parlen per si soles dels finalistes que teníem en el conjunt de categories i modalitats, sumant: 3 campionats del món, 2 plates i 3 bronzes mundials, 1 campionat i 2 subcampionats d’Europa, 29 títols estatals, 37 de Catalunya, 1 lliga espanyola i 4 de catalanes. Una collita d’èxits impressionant, amb un segell cada cop més femení. Amb el 57% dels finalistes absoluts sent dones per primera vegada.
Però més enllà dels guardons hi ha el veritable motor d’aquest teixit: entrenadors, tècnics, directius, famílies, voluntaris i patrocinadors que, dia rere dia, aixequen la persiana dels clubs i fan créixer l’esport manresà.
L’esport és molt més que competició. És salut, cohesió, educació en valors i oportunitat de créixer com a persones. Per això, des de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports, hem fet una aposta ferma per reforçar les polítiques públiques esportives.
Creiem profundament en el poder transformador de l’esport. És una prioritat que cap manresà ni manresana, sigui quina sigui l’edat, el gènere o la capacitat, tingui motius per no poder fer activitat física.
La recent posada en funcionament del nou camp de gespa artificial a Les Cots, és no sols un projecte estratègic pel barri de La Font, sinó també pel conjunt de Manresa gràcies al suport de la Diputació Barcelona.
En els mesos vinents la ciutat podrà acollir-se de més ajudes gràcies a la Conselleria d’Esports del Govern de Catalunya en el marc del seu programa de millora i manteniment d’equipaments municipals esportius dels quals; on Manresa podria optar a més d’un milió d’euros. Millorarem aquells espais que avui dia més necessiten una posada el dia per a les nostres entitats i els seus esportistes.
Manresa som ciutat esportiva, i tots tenim un compromís clar: continuar fent de l’esport un pilar de qualitat de vida i de cohesió social. Hem avançat, però som conscients que encara queda molta feina per fer, i mantenir el llistó que l’esport manresà ens exigeix.
