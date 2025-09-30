Opinió | tribuna
El paisatge d’Ampans a La Parada
Diuen que els secrets i els tresors només poden descobrir-se de forma lenta, atenta i laboriosa, perquè el llenguatge de la bellesa és el llenguatge d’una realitat atemporal. No és només l’espai, també és el temps. En el cas de l’arquitectura és habitar, que vol dir cuidar, tenir cura. Aleshores, quan projectem, imaginar les situacions humanes futures serà el primer, pensar en la vida de les persones especials i els seus problemes, la seva inclusió, el seu acolliment. Que ja sabem que les verdaderes qualitats estètiques sorgeixen de l’essència de les coses. Un gran espai arquitectònic no tan sols ens commou, si és que ho fa, sinó que també ens educa i ens canvia. Això és, és clar, si no tenim pressa, aquella pressa que és la negació del temps i la negació de l’espai, que és com si l’espai deixés de ser antropològicament rellevant, que les seves característiques i la seva atmosfera ja no fossin importants per a la cordialitat i la intimitat, per habitar i tenir cura de les persones. Els secrets i els tresors només poden descobrir-se de forma lenta, atenta i laboriosa.
En arquitectura, els materials ens parlen més lentament que no pas ho fa la forma, però, en canvi, resulta un parlar més profund, més tàctil. I resulta a més a més que en l’arquitectura, el sentit més important no és la visió sinó un sentit molt més global i tàctil, atmosfèric, que òbviament la inclou. El gran arquitecte nord-americà del segle passat Frank Lloyd Wright, amb un maó a la mà, li feu notar en una ocasió a Àlvar Aalto, el gran arquitecte finlandès, que l’arquitectura havia de ser capaç de convertir aquell maó en or. Una alquímia difícil...
El gran poeta alemany Rainer Maria Rilke deia que cap obra d’art s’ha creat sense que els seus autors no hagin conegut el perill i viscut una experiència humana profunda, al límit, i afegia que «necessitem l’art si no volem morir de realitat». Però fou, tanmateix, Fedor Dostoievski qui digué allò tan contundent que «només la bellesa pot salvar el món». És impossible no recordar-lo i potser també invocar-lo, en uns moments en què el món cada dia sembla pitjor que el dia anterior.
Com el meu amic Jaume Espinal, no entro en el comentari del paisatge o l’edifici. No cal córrer, no hi ha pressa, tan sols algunes pautes o criteris d’aproximació inspirats per una sola visita i que m’han vingut sobtadament a la memòria a conseqüència de l’acte de presentació amb sopar, organitzat divendres passat pel Rotary Club Manresa amb l’assistència de 621 persones! Quasi res. Un acte social magnífic, extraordinari, gegantí, inspirat al voltant de valors ètics i estètics, que va resultar emocionant i alliçonador. Que l’arquitectura sigui un dels motius fonamentals d’aquesta cohesió ciutadana ens omple d’orgull. Bescantar la idea de la Manresa grisa i lletja, també.
Acabo amb Sigfried Giedion. L’any 1939, en la inauguració de la famosíssima Villa Mairea d’Alvar Aalto, el reconegut crític d’arquitectura Sigfried Giedion que hi era convidat, va felicitar l’autor amb aquestes paraules: «vostè no ha fet un edifici, vostè ha construït un poema d’amor». Però en Rafael Aranda ens digué que això no és un edifici, sinó que és un paisatge, i sapquee parla certament, ho sap perfectament. Paisatge ve de país i un país ho és tot: natura, cultura, persones. Aleshores ja només ens resta desitjar llarga, poètica, útil i fructífera vida al nou Paisatge d’Ampans a La Parada i felicitar la feina descomunal als que ho han fet possible amb vuit anys de paciència i una persistència professional incansable: Ampans, l’Ajuntament de Manresa, en Rafael, na Carme i en Ramon,l’empresaa constructora Viscola i a tots i cada un dels industrials, oficis i col·laboradors.
Ja ho deia en Marc, una joia, en el doble sentit de la paraula. Un acte culte, un acte de primera, de «champions».
