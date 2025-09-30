Opinió | XUT A PALS
El paraigua de la Le Pen
Després de llargues i discretíssimes negociacions, el Pakistan i l’Aràbia Saudita han sorprès el món signant a Riad un acord de defensa mútua. L’acord és molt transcendent per diverses raons. En primer lloc, perquè, més enllà de compartir religió oficial, els dos països estan molt allunyats l’un de l’altre, tant geogràficament com cultural. En segon lloc, perquè aquesta aliança ha fet enfadar als rivals o enemics respectius, l’Índia, per una banda, i Turquia i l’Iran per l’altre. I això és especialment rellevant en el convuls tauler a tres o quatre bandes de l’Orient Mitjà. A partir d’ara la pàtria del profeta comptarà (si més no sobre el paper) amb el paraigua nuclear operat des d’Islamabad per mirar de compensar l’amistat entre Teheran i Moscou i la pertinença a l’OTAN de Turquia. I aquí anem a la tercera dada i la més significativa, perquè el Pakistan és un dels set (vuit si comptem Israel) països del món amb arsenal atòmic. Fins ara, l’Aràbia Saudita no havia necessitat un ganàpia musulmà que la protegís perquè comptava amb l’amistat del gall més gros del galliner: els Estats Units d’Amèrica. Les relacions entre la família Al Saüd i la Casa Blanca encara són bones, però ara, i aquesta és la novetat, aquest vincle és percebut com a inestable i imprevisible. I això, afegit als diversos conflictes oberts i a les múltiples rivalitats geopolítiques creuades, posa nerviosos a governs de tota mena.
La raó és que entre les moltes coses que el president Trump està fent miques hi ha el vell concepte d’aliat. Els EUA del Donald només tenen amics circumstancials, enemics declarats i súbdits (com l’Argentina de Milei). Per això els tradicionals socis dels nord-americans arreu del món corren a buscar alternatives diplomàtiques, comercials i militars.
I Europa? Ens cal també un nou paraigua nuclear? Tenim alternativa a la cada vegada més incòmoda dependència atlàntica? Necessitem una certa capacitat de resposta que faci desistir hipotètics atacants? Potser no. O potser sí. Dels tres països europeus que disposen d’armament nuclear (Rússia, el Regne Unit i França), el primer és més aviat una amenaça, el segon mira més a l’oceà que al continent i només ens queda la République. De fet, Macron ja ha ofert aquesta capacitat nuclear, a efectes estrictament dissuasius, al conjunt de la Unió Europea.
El problema és que ara el president és l’Emmanuel, que pot agradar poc o gens, però no és descartable que en un futur pròxim ho sigui la Marine o algú altre del seu partit. Donat el cas, és millor dependre d’una fatxa francesa que d’un d’americà? Odiós dilema. El cert, però, és que en la qüestió defensiva que ens ocupa, la confluència d’interessos, la proximitat geogràfica i la participació en una mateixa estructura política i econòmica són (o haurien de ser) factors determinants i una certa garantia. Al final, França és aquí mateix i, ni que sigui per pur egoisme, el que ens pugui passar a nosaltres sempre amoïnarà més a París que a Washington.
