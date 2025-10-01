Opinió | TRIBUNA
Un 1 d’octubre reivindicatiu
«Avui les persones grans alcem la veu per exigir una societat que ens respecti, ens valori i ens inclogui sense que la nostra edat es converteixi en motiu de discriminació o exclusió...».
D’aquesta manera comença el Manifest per una societat lliure d’edatisme, que ha estat elaborat de forma unitària per una comissió amb representació de les diferents entitats promotores: el Consell de la Gent Gran de Barcelona, la Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya, la FATEC, la Fundació Fira Gran, Som Sèniors, la Unió de Jubilats i Pensionistes-UGT i la Xarxa Municipal de Casals de Persones Grans de Barcelona, entre d’altres.
Posteriorment, s’hi han adherit moltes altres entitats de gent gran, destacant entre elles el Consell de la Gent Gran de Catalunya. En les nostres contrades també ha rebut l’adhesió de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran, del Consell de les Persones Grans del Bages i serà el Manifest que està previst que es llegeixi el dia 1 d’octubre, a la plaça Major de Manresa, dins del programa de celebració del Dia Internacional de les Persones Grans, organitzat per l’Ajuntament de Manresa.
Si analitzem el contingut del Manifest, destaca la denúncia de l’edatisme basat en falsos estereotips negatius associats a les persones grans, l’esment de la discriminació silenciosa profundament arrelada que patim, la referència al llenguatge edatista emprat pels mitjans de comunicació i, el que és molt important, l’actitud ferma d’exigir que se’ns respecti i valori com a persones amb tots els drets amb independència de l’edat.
En comparació amb els manifestos d’anys anteriors, es veu un canvi de perspectiva, passant, d’una actitud de queixa i de demanar que se’ns tingui en compte i se’ns deixi participar, a una molt més reivindicativa d’exigir els nostres drets mitjançant l’aplicació de polítiques d’igualtat.
En consonància amb aquesta actitud reivindicativa hi ha convocada, per segon any consecutiu, una manifestació multitudinària per l’1 d’octubre -Dia Internacional de les Persones Grans-, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on està previst que l’actriu Vicky Peña llegeixi el Manifest. En el moment d’escriure aquest article, les perspectives de participació són molt positives i s’espera superar la gran mobilització de l’any passat.
Tot i l’augment de consciència en grups activistes de persones grans, encara falta molta sensibilització social davant la discriminació que patim, ja que sovint passa desapercebuda en estar normalitzada, fins i tot dins del col·lectiu de persones grans. Per aquest motiu he d’expressar la meva estranyesa i decepció veient que, contràriament a anys anteriors, dins del programa d’activitats de l’1 d’octubre, organitzat per l’Ajuntament de Manresa, a part de la lectura del Manifest, no hi ha cap activitat específica de sensibilització davant l’edatisme estructural que patim.
