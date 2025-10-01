Opinió
Dia mundial i estigma
En dos dies se celebra el dia Mundial de la Salut Mental, una oportuna sensibilització. Fem un repàs als lemes proposats per la diada com el de l’OMS, Organització Mundial de Salut: «Mental Health in humanitarian Emergencies»; la Federació Mundial de Salut Mental: «Accés als Serveis de Salut Mental en catàstrofes i emergències»; la Confederación Salud Mental España: «compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental» i, per últim Salut Mental Catalunya: «Drets socials per una salut mental digna i accessible», queda clara una disparitat de consignes. Val a dir que el lema de Confederación SM Espanya s’escull per votació popular. Fins aquí el recordatori del Dia Mundial.
Ensopeguem ara, amb la realitat del dia a dia i de com l’estigma aflora amb facilitat, el tenim tan incorporat, i fetes. El passat 22 d’agost d’enguany, una pacient atesa per una condició psiquiàtrica greu, després de passar 48 hores en un box d’urgències de l’hospital Consorci Sanitari de Terrassa, es va suïcidar. Sense entrar en detalls de les circumstàncies del trist cas compartiré un parell de reflexions arran d’alguns comentaris publicats posteriorment.
El primer, el d’un company, secretari del Sindicat de Metges de Catalunya i cirurgià de l’esmentat servei d’urgències diu: «Això podria passar o està passant en qualsevol altre centre de Catalunya, la precarietat...» Company, dona un vol pels diferents serveis d’urgència amb psiquiatre de guàrdia i, coneixeràs realitats ben diferents de la teva. Una cosa és combatre la precarietat i altre crear alarma social, faltant a la veritat. Cal responsabilitat i no tirar brutícia als altres serveis. La dita, un Senyor de Sabadell, un treballador de Terrassa i, amb tot l’orgull, un pagès de Manresa.
El segon, encara més perillós per la ciutadania, és que ha començat a córrer la brama que fora convenient que les persones amb condicions de salut mental tinguessin una porta d’entrada, a Urgències, diferent de la resta d’usuaris. Apa, a estigmatitzar, a separar com els antics temps. Recordo que tota atenció psiquiàtrica requereix una avaluació integral, i que cal descartar, sempre, patologia no psiquiàtrica causant de simptomatologia psiquiàtrica, i això es fa al triatge d’urgències generals. Malament anem si no tenim les eines per actuar de manera adient per atendre a les persones. Altra cosa és tenir circuits d’atenció, una vegada traspassada la porta, que considerin les particularitats i uns procediments de seguiment que assegurin la dignitat i les eines necessàries per fer les valoracions oportunes. Recordem, el tractament, comença amb el tracte.
A Manresa, des de l’any 1983, de sempre, les urgències de psiquiatria entren per la mateixa porta que la resta de condicions urgents, des de l’hospital de Sant Andreu, a l’hospital General i, ara a l’hospital de Sant Joan de Déu d’Althaia. Una referència estesa a un pilot d’hospitals.
Esmena, al badant anterior, vaig dir: «es constata una reducció dels suïcidis consumats del 35% en l’àmbit mundial» Volia dir una reducció del 35% en l’edat de les persones suïcidades.
