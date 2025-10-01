Opinió | A TEMPO
Per fi
Dues paraules. Dos monosíl·labs. Tan curts i tan esperançadors. Érem més d’un centenar de persones assegudes al voltant de deu taules rodones amb un magnífic piano de cua presidint l’acte. L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències ens va convidar a commemorar els seus vint-i-cinc anys de vida amb un sopar solidari al Celler Abadal d’Horta d’Avinyó. Un minuet del compositor i organista manresà Magí Pontí, interpretat per la musicòloga Glòria Ballús, va inaugurar la trobada. Un sopar boníssim ple de música, poesia i de tones i tones de sensibilitat. «No em demanis que recordi, explica’m tots aquells moments junts, agafa’m fort la mà, fes força i no la deixis anar» cantava Salva Racero acompanyat del pianista Jordi Campoy. Sala muda i nus a la gola. I en Pep Garcia - ara president de l’associació- ens llegia en veu alta, amb la preciosa música de fons del piano de l’Elisenda Duocastella, un fragment del seu llibre Postals presents per a una mare absent on ens convidava a formar part de la rutina dels malalts: «ser-hi, passar per allà, compartir moments. No pas anant de visita. Una visita sempre demana com estàs. (...) Si no ets visita no fas pregunta, fas companyia a les seves coses, no a les teves». Al costat de la panereta del pa, hi teníem un boli blau i un cartronet amb una pregunta: què ens sabria greu de no recordar. I des del micro I’Anna Vilajosana i el Xavier Serrano van posar veu a les nostres pors. I tots vam coincidir: ens sabria molt greu no recordar als de casa, els seus noms, les seves cares, les seves veus. I escric «commemorar» i no pas celebrar, els vint-i-cinc anys, perquè com va dir el president tant de bo que no ens haguéssim de reunir mai més, ni pels cinquanta ni pels cent, perquè voldrà dir que haurem guanyat la batalla a la proteïna beta amiloide i a la tau hiperfosforilada. Saben els lectors que jo no hi entenc res de medicina, però ho acabo de buscar a la Viquipèdia, i es veu que són aquestes dues podrides que es dipositen al cervell i arrasen amb tot el que troben. I de moment se’n surten. Però la doctora Anna Mas Vidal- neuròleg de Fundació Althaia i de la Unitat de Demències de l’hospital de Sant Andreu i especialitzada en malalties neurodegeneratives- ens va donar esperança. Per fi tenim un fàrmac que para l’evolució de la malaltia. Després de molts anys d’investigació i de sumar hores i hores en els laboratoris, els experts han trobat un medicament que ens obre la porta a l’esperança. Com va dir també en Pep Garcia, nosaltres potser ja no hi serem a temps, però gràcies infinites en nom dels nostres fills i nets. Per fi.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets