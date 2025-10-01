Opinió | només és una idea
Seguretat? No t’ho creguis
Sobretot, es tracta de no creure-s’ho. Donald Trump va prendre el control de la policia de Washington i hi va desplegar la Guàrdia Nacional per iniciar una ràzzia contra la delinqüència, i les imatges de detencions en massa podrien fer pensar que, efectivament, agradi o no el personatge, Trump ha convertit Washington en una ciutat més segura. Però no. Trump està fent detenir quinquis, manguis de pa sucat amb oli, pobres i xulets de barri. Molts veïns celebraran no veure’ls uns quants dies, però això no afectarà els crims que fan una ciutat realment perillosa. No passarà. La teoria del vidre trencat, tan aplaudida, no funciona. Ahir, el secretari de Guerra, Pete Hegseth, la va citar en un discurs fanàtic i paranoide que insta els generals a eliminar de l’exèrcit els barbuts, els grassos i els tous. Mori la intel·ligència.
La idea que si no s’actua contra els petits actes de vandalisme es llança el missatge que la violació de la llei no importa i, com a conseqüència, creix la delinqüència realment rellevant, va ser formulada per James Wilson i John Kelling en un famosíssim article titulat «Finestra trencada» i publicat el 1982 per The Atlantic Monthly. L’alcalde Rudy Giuliani la va desplegar enèrgicament a Nova York el 1993 llançant la policia a empaitar quillos als barris més vandalitzats. Uns anys després, Nova York presumia que la criminalitat hi estava caient en picat i això va crear l’efecte òptic que la lluita contra la finestra trencada reduïa el nombre de robatoris, assassinats i violacions. Estudis posteriors han demostrat que no. Al seu famós llibre «The tipping point», de l’any 2000, Malcolm Gladwell documentava que, en realitat, el que havia reduït els crims eren les ajudes a les mares solteres pobres, la mort dels camells per sobredosi i per SIDA, i el fet que la taxa d’atur a la ciutat va caure un 39% entre 1992 i 1999. L’experiència d’altres ciutats indica el mateix: salvar els vidres és bo, evitar la sensació d’impunitat és bo, però els crims importants són una altra cosa.
Ara, Trump ens ven el seu propi vidre trencat. La veritat és que la seva campanya policial està saturant els jutjats de Washington amb detencions que el fiscal general ha ordenat que es portin fins al final però que no prosperaran. Suposant que els jutges els acceptin, els jurats que han d’enviar-los a judici no ho faran. I el crim important es manté intacte. Temps perdut i diners llençats. Pura propaganda per a Trump. Sobretot, es tracta de no creure-s’ho, i de no pensar que també s’hauria de fer aquí.
