Opinió | VIST I NO VIST
Sud de les Merindades
De Medina del Pomar ens dirigim al monestir de Sant Salvador d’Oña, amb el guia que explica que Merindades, era la forma en què s’administrava el regne de Pamplona. Avui equivaldria a un ajuntament, on l’alcalde seria el merino. No era funcionari públic i estava imposat pel rei. A les muntanyes de Burgos, a la segona meitat del XX, li van posar el nom de Merindades. Històricament, n’hi ha hagut set, però avui són 27 municipis, d’uns 25.000 habitants. Passem pel riu Oca i observem el monestir que té el panteó reial dins amb tombes dels regnes d’Aragó, Castella, Lleó i Navarra. Abans estaven fora com demostren els sarcòfags originals. Fundat per Sancho Garcia, des del 1033 està habitat per monjos benedictins. Al segle XIV hi va haver la guerra civil entre els germanastres Pedro I el Cruel i Enric II de Trastàmara, durant la Guerra dels Cent Anys, en què un s’alia amb els francesos i l’altre amb els anglesos, del príncep negre. El monestir va ser saquejat i l’abat va fer construir una muralla. Va durar fins a la desamortització de Mendizábal. Després el compren els jesuïtes i més tard la Diputació de Burgos hi va posar un hospital psiquiàtric. De l’antic claustre romànic es passa al gòtic, amb arcs flamígers. Cal remarcar, les pintures policromades del segle XV, de Fray Alonso de Zamora, i les portes mudèjars, amb la tècnica de marqueteria. El segle XVIII es canvia bona part del mobiliari.
A Frías hi ha un pont medieval de pedra, amb piscina natural. A la meitat, el Pontazgo, on es cobrava l’impost de les mercaderies. Anem al castell medieval dels Ducs de Frías i l’església de Sant Vicenç. Era una ciutat emmurallada, en què els nobles vivien dins. Dalt, hi havia el passeig de ronda, un pas comunal, sobretot en època de guerra, de soldats i armes. Un Velasco va intercanviar Frías al rei per Peñafiel. Des del segle XV, el 24 de juny se celebra la festa del capità, en contra del Comte de Haro. Situades a extramurs i a la part de baix hi havia les cases del barri jueu. La portalada era part del pòrtic de l’església de Frias. A principis del segle XX, un llamp va caure a l’església fortalesa, que els veïns no van poder reconstruir i els americans es van emportar per diners la portalada romànica a Nova York. Després de la fotogènica Tobera, observem Sant Pere de Tejada, on es veuen cases penjants, amb una església romànica al capdamunt d’una muntanya que li dona forma de proa de vaixell. Es tracta de l’església de Sant Vicente, del XI al XII, sobre una altra del segle IX, feta sobre les restes d’un monestir benedictí. De la primitiva església, tenim l’alçada, amb la paret de fons fins dalt, la cornisa i la finestra, que és l’única part del segle IX. Als capitells hi ha escenes eròtiques de monos i humans, la senyora que alleta la serp, símbol de la luxúria, el bisbe amb bastó, un porc boca avall, perquè representa un dels pecats capitals, l’arbre de la vida i una escena molt coneguda del camí de Santiago com és la de treure’s una espina del peu. Observem la porta per on els monjos passaven del monestir a l’església. Aquesta és de planta rectangular i està orientada d’est a oest, amb poca llum perquè els interessava l’oració i el recolliment. Dins l’església, és original l’enteixinat del cor de finals del segle XV. És d’una sola nau, sense creuer pronunciat, que estaria sota la cúpula principal.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya