Ara sí: alarma escolar a Manresa
El primer curs escolar del nou govern ja no va començar bé: 58.000 places de docents penjades i 3.000 canviades d’un dia per l’altre no eren un bon preàmbul. L’explicació de que el problema va ser causat per un sabotejador va generar un escepticisme considerable, però va quedar així. Aquest precedent va fer encara més sorprenent que la conselleria anunciés, també d’un dia per un altre, que els educadors i integradors socials se n’anaven tots al carrer. Pimpam, tots fora.
Amb l’escola sotmesa a una gran tensió per les característiques del nou alumnat fruit del canvi demogràfic, perdre uns (unes) professionals que facilitaven, precisament, l’encaix de les peces més cantelludes, va coure tant que fins i tot hi ha hagut manifestacions. Lògic. Tot plegat seria un desori amb qualsevol govern, però és molt pitjor quan tenim un president socialista investit amb els vots d’ERC i Comuns que té com a bandera la pau social i la resolució dels problemes ‘de tothom’.
Especialment, a Manresa. Perquè si la situació és d’urgència a tot arreu, a Manresa ho és amb escreix. Ho és tant, que l’Ajuntament ha enviat a la conselleria una carta recordant-li les dades: a educació infantil el 42% de l’alumnat és vulnerable; a primària, el 52%; a secundària, el 43% . Els autòctons manresans, envellits, tenen molt pocs fills, i l’arribada d’immigració ha omplert les aules d’alumnes de famílies pobres, amb pocs llibres a casa, sense coneixements de català i, en més de la meitat, ni de castellà. Les aules on hi ha cinc alumnes catalanoparlants es poden considerar molt ben nodrides. La continuïtat de l’ús de la llengua entre joves és, així, gairebé impossible, i la qualitat de l’ensenyament impartit no pot ser gaire alta per molt que s’esforcin els mestres, que n’hi ha que s’esforcen i n’hi ha que no.
És imprescindible crear intensivament aules d’acollida on es pugui aprendre la llengua abans d’entrar al curs normal (¿no ha estat això de calaix des del primer dia?), se n’han de crear moltes, tantes com calguin, i és imprescindible l’ajuda dels educadors i integradors. En depèn el futur de tot. L’Ajuntament, a través de l’alcalde, el regidor d’Educació i la regidora de Drets Socials, tots tres d’ERC, ho han expressat amb la urgència pertinent, amb la franquesa que permet el fet que, ara, el conseller ja no és d’ERC, sinó del PSC. Clar i català: «emergència social». És així. I el govern ho ha d’atendre. Arreu. Però a Manresa, ciutat clau per a l’equilibri del país, capital de les cargoleres i rècord de paciència a l’escola Valldaura, molt especialment.
