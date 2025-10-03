Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Gaza
És tan gran la massacre que pateixen els ciutadans de Gaza que una gran part de la comunitat internacional ha donat per bo l’acord entre el genocida Netanyahu i l’egòlatra de Trump. La proposta d’acord té molt d’ultimàtum per la capitulació de Hamàs, i poques concrecions per part israeliana. Sembla que Hamàs demana un calendari de retirada de les tropes d’Israel per acceptar-ho. Pel costat Israelita el president Netanyahu ja s’ha desmarcat, tan sols 24 hores després de firmar, de la possibilitat de la creació d’un Estat Palestí.
«A mesura que avanci la reconstrucció de Gaza i es dugui a terme fidelment el programa de reformes de l’Autoritat Palestina, podran donar-se finalment les condicions per una via creïble cap a l’autodeterminació i la creació de l’Estat Palestí, el que reconeixem com una aspiració del poble palestí.»
Aquest recargolat punt és el que ha servit per donar el vistiplau a l’acord, atès que tot i que ho proposa molt llarg en el temps, deixa la porta oberta a la creació de l’Estat Palestí reivindicació primera del conflicte. Avui, més que mai, la comunitat internacional demana la coexistència dels dos estats, veurem com evoluciona després de la negativa israeliana.
Com no podia ser d’un altra manera, des del punt de vista Israelià Hamàs ha de desaparèixer, entregar les armes i ningú l’ha de substituir, en cap cas li permeten que es reconverteixi en un partit polític tradicional. Per altre costat, li donen tres dies per entregar els ostatges i ells es comprometen a retirar-se, de mica en mica, sempre que considerin que tenen garanties.
Sens dubte el punt que vist des d’aquí sona més estrany és el novè, on Donald Trump s’autonomena com a màxim responsable del futur de les terres palestines. «Gaza es regirà pel govern transitori temporal d’un comitè palestí tecnocràtic i apolític, responsable de la gestió diària... Aquest comitè estarà sota la supervisió de la «junta de Pau» que estarà presidida pel president Donald J. Trump... Aquest organisme establirà el marc i s’encarregarà del finançament de la reconstrucció de Gaza fins que l’Autoritat Palestina hagi complert el programa de reformes.» És difícil de saber que estava pensant Trump quan redactava aquest punt, però si ell vol dirigir la reconstrucció segur que està pensant en el negoci que han de fer les empreses nord-americanes. Si això no és neocolonialisme americà se li sembla molt.
Digueu-me pessimista, però tot i que tothom hi estigui d’acord, fins i tot si ho firma Hamàs, veig molt difícil que aquest acord s’acabi aplicant. Més aviat sembla una excusa perquè Israel pugui dir en qualsevol moment que s’està incomplint i així poder continuar amb el seu pla de fer fora els palestins de Gaza. Un exemple el punt primer «Gaza serà una zona desradicalitzada i lliure de terrorisme que no suposarà una amenaça per als seus veïns». Amb els estàndards de «radicals» que tenen Trump i Netanyahu qualsevol de nosaltres podria ser declarat terrorista...
No ho sé, no ho veig clar .
