Opinió | LA SOBRETAULA
Gossos i ciutat
Sé que em poso en camins d’atzavares, i no perquè tingui dubtes sobre el tema sinó perquè sé que el que diré és impopular. Manresa, com moltes d’altres poblacions, pateix cada dia una qüestió que encara no s’ha sabut gestionar bé: els pipins dels gossos que afecten i malmeten carrers, portals, cantonades, façanes de comerços, bancs públics i papereres i generen una brutícia difícil d’eliminar i una sensació d’incúria i incivisme. Certament, en els darrers anys la majoria de propietaris de gossos han adquirit la consciència de recollir els excrements, però l’orina –més difícil de controlar i de fer desaparèixer– s’ha convertit en el gran tema pendent i són pocs els que solen portar una ampolla d’aigua per a diluir els orins. A Manresa, hi ha prop de 6.500 gossos censats, segons les últimes dades municipals, una xifra que probablement encara és més alta perquè fa temps que aquesta dada no s’actualitza i perquè molts propietaris no compleixen l’obligació de censar-los (tants gossos com nens fins a 9 anys!). Si tenim en compte que cada gos pot produir entre 400 i 600 mil·lilitres de pixum al dia, la magnitud del problema esdevé evident. Això equivaldria a 3.500 persones fent tots els seus pipins del dia als carrers de Manresa. Què diríem si això passes? Ho trobaríem d’escàndol! És evident que tenim un problema de salut i de respecte col·lectiu. Els orins no només embruten: són una font d’insalubritat, especialment a l’estiu, quan la calor intensifica les pudors i converteix alguns carrers en autèntiques latrines a l’aire lliure. A més, deterioren materials sensibles de l’espai públic. Tot i que no hi ha dades desglossades, el pressupost global de neteja viària de Manresa supera els 3 milions d’euros anuals, i una part important d’aquesta despesa es dedica a netejar incidències derivades d’excrements i orins i, a sobre, no és suficient perquè la ciutat es vegi neta. De fet, segons els serveis municipals, les queixes pels pipins de gos són una de les tres incidències més habituals relacionades amb la neteja i la convivència. No es tracta d’un problema menor. Més enllà de la molèstia estètica, afecta la qualitat de vida, la salut pública i la imatge d’una ciutat que aspira a ser amable, atractiva i «ben parida». Algunes ciutats ja han començat a provar mesures més proactives, com obligar a portar una ampolla d’aigua. A Manresa, les ordenances de Convivència Ciutadana i de Tinença d’animals domèstics no ho contemplen explícitament. Altres municipis han creat més zones habilitades perquè els gossos hi facin les seves necessitats -a Manresa és clar que en són insuficients- i s’ha demostrat que la combinació de mesures informatives, sancions i espais específics és la via més eficaç per millorar la convivència. La ciutat és un espai compartit, i per això cal recordar que la tinença responsable d’animals no s’acaba amb la recollida de la caca. La cura i el respecte inclouen pensar en la resta de veïns que comparteixen carrers i places. Igual com vam aprendre que deixar excrements no era acceptable, ara ens toca fer el pas següent i comprendre que tampoc ho és convertir els carrers en un gran urinari caní. Si volem una Manresa neta, saludable i agradable, és imprescindible que tothom entengui que aquesta responsabilitat és compartida i que comença amb el gest quotidià de cada persona. Potser si haguéssim començat per aquí abans d’implantar el sistema de recollida selectiva, la ciutat no patiria el col·lapse de brutícia actual. Segurament, la campanya Manresa + ben parida!o era tan prioritària com la de Manresa + neta!
