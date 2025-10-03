Opinió | tribuna
Respecte i reconeixement per al món local
«Els ajuntaments de Catalunya segueixen millorant amb el fons extraordinari de cooperació local». Podria ser un titular de qualsevol mitjà de comunicació una mica objectiu.
És evident que la tasca que han desenvolupat i desenvolupen els ajuntaments de Catalunya en favor dels seus veïns i veïnes i la cohesió social és més que important: és bàsica, imprescindible.
En molts moments de dificultat, alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors de tots els colors polítics han treballat incansablement per fer que els seus veïns i veïnes tinguessin uns serveis bàsics coberts i han assumit, sovint, uns serveis que no els pertocava.
Avui, l’estabilitat institucional ha ajudat que les relacions i la interlocució amb el món local siguin les correctes, les que pertoquen a qualsevol país que s’estima a ell mateix.
Aquest fet molt sovint és minimitzat per alguns espais polítics i ideològics, però és tan important que no és convenient menystenir. De fet, no fa massa temps teníem una situació molt allunyada de l’estabilitat institucional i tot eren embats o confrontació institucional.
De fet, que el món local de Catalunya, avui, se senti escoltat, respectat i reconegut pel seu Govern pot semblar una qüestió menor, però, els asseguro que no ho és. Els ajuntaments, el món local també són govern.
Ja hem tingut en el que portem d’aquest 1r any de legislatura, diferents bones notícies pel món local català, com un nou Pla Únic d’Obres i Serveis amb 500 milions d’euros, un Estatut dels Municipis Rurals, un nou Pla de Barris, una simplificació administrativa de diferents tràmits...Els ajuntaments de Catalunya estan pensant i treballant en el dia a dia, però també planificant estratègies, encarregant nous projectes i consolidant els que ja tenia.
Com a diputat, però també com a alcalde de fa uns quants anys, crec que és de justícia reconèixer l’esforç i demanar que seguim per aquest camí de diàleg i escolta i més recursos pel món local.
I per això, quan fa uns dies el Govern va aprovar un Fons Extraordinari de Cooperació Local de 22 milions d’euros, vam constatar tot això que explicava abans i estic segur que tots els ajuntaments, de totes les escuderies van aplaudir la mesura.
Aquest fons extraordinari, més enllà d´una bombona d’oxigen econòmic pels ajuntaments, Consells Comarcals i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), és un missatge clar de l’actual Govern de la Generalitat liderat per Salvador Illa: respecte i reconeixement als ajuntaments de Catalunya.
