Els boscos, avui
Ara que el Berguedà, i especialment Puig-reig, s’està convertint en un referent de la indústria de la fusta... he llegit una entrevista que La República va fer el març de 2023 a Martí Boada sobre els boscos. Ell, que té l’experiència dels seus setanta-cinc anys, i de la formació com a científic ambientòleg i geògraf – i últimament poeta i artista–, consultor de la UNESCO, i carregat de medalles, premis i reconeixements internacionals, parla del bosc i els seus usos.
Boada diu que a Catalunya hi ha massa boscos. Als anys seixanta el bosc ocupava un 40% de la superfície del país i ara el bosc ocupa el 70%, amb arbres més grans i molts més per hectàrea. Durant els anys de secada com el 2023, en van morir un pilot, sobretot alzines i roures, per estrès hídric. A Catalunya, més boscos vol dir molta menys aigua.
El bosc és un exemple d’anarquia biològica; les seves fulles són capes fotovoltaiques que capturen energia i els arbres creixent: cada any, per hectàrea, s’incorporen cinc tones més d’arbres, ocupant el terreny que han deixat els pagesos. Explica que és un error mirar-se d’una manera exclusivament botànica els boscos. El bosc és molt més que tot això: un arbre, des que neix fins que mort de vell, haurà produït 700 productes químics, i explica que és com una fàbrica perfecta, el bosc és una producció neta i calen plans de gestió sostenible.
La cultura urbana ha sacralitzat el bosc. I posa l’exemple que coneix de bé: a Hostalric i a Maçanet, quan tallen les plantacions de pollancres, surt un titular als mitjans de comunicació comarcals parlant de desforestació. Ell ens explica que els pollancres són una plantació, com els enciams, i és evident que el dia que el pagès o l’hortolà arrenca els enciams no el denunciem i no parlem de desforestació. Els pollancres no són un bosc. La cultura urbana i la no urbana, perquè al Berguedà coneixíem exemples de desforestació de pollancres, és ignorant en tema de boscos. Boada, que és un savi, diu que això, identificar una plantació de pollancres amb un bosc és ignorància. Considera que el sistema més insostenible és la ciutat que funciona amb una importació de materials – no aguantaria ni 24 hores sense energia, aigua, blat… – i els que hi viuen, quan surten el cap de setmana i veuen la gent del sector primari – pagesos, ramaders i forestals – els sembla que destrueixen el món, i no identifiquen la seva feina amb el seu esmorzar, el deu dinar i el seu sopar.
El paisatge és una expressió d’història natural però també d’història social, i expressa les formes de relació de la gent amb el territori. És com un gran llibre, diu el savi Boada. La llista de llibres que ha escrit Boada és llarga i important.
