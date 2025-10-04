Opinió | a tort i a dret
L’èxit de la Flotilla
Per avui al migdia està convocada a Barcelona una manifestació que s’espera massiva en protesta per la intercepció israeliana de la Flotilla d’ajuda humanitària a Gaza i la detenció dels centenars de persones de diferents nacionalitats que hi participaven. De fet, dijous passat ja van començar les mobilitzacions al carrer –tres mil manifestants a Manresa–, exigint a les autoritats espanyoles una actitud molt més dura cap al govern del primer ministre israelià Binyamín Netanyahu, i ahir les protestes van continuar amb accions de tota mena. Una ebullició semblant, amb els estudiants com a protagonistes destacats, feia temps que no es veia. Si la Flotilla pretenia esdevenir un crit d’atenció cap a la tragèdia de Gaza (fer arribar l’ajuda era un objectiu improbable), ha aconseguit plenament el seu objectiu amb l’ajuda d’unes autoritats israelianes de les que difícilment es podia esperar una hostilitat menor. La Flotilla i l’empresonament dels seus tripulants ha fet que les víctimes de l’acció militar israeliana ara siguin sobtadament molt nostres, europees, espanyoles, catalanes, molt més nostres que quan «només» eren palestines.
Un 82% de la població espanyola considera que a Gaza s’està cometent un genocidi, però abans de la Flotilla aquest pensament no havia fet sortir cap multitud al carrer. Les crides als boicots i al trencament de relacions econòmiques i diplomàtiques eren rebuts amb tebior institucional i divisió política, amb una part de l’espectre de partits obertament contrari a castigar Israel. Un fenomen similar s’ha donat en altres estats europeus, però en el cas espanyol és espectacular la diferència de la resposta a dos anys de destrucció ininterrompuda de vides i patrimonis gazians i la que s’ha donat a la captura dels vaixells de la Flotilla. Des que van començar les operacions, a Gaza han mort 65.000 persones per les bombes i les armes israelianes, però les manifestacions a favor de la causa palestina han estat poc nodrides a aquesta banda dels Pirineus, fins ara, quan la detenció dels activistes embarcats ha rebentat les rescloses del dubte i ha donat via lliure a una expressió massiva d’indignació. Un estat d’opinió que aconsegueix el 82% en una enquesta només és rellevant si els ciutadans consideren que l’afer en qüestió els toca de prop. La Flotilla ha escurçat la distància per a un nombre molt important de ciutadans. Ja veurem si l’efecte és persistent.
