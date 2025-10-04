Opinió | PEDRA SECA
Les aigües tèrboles
Com els rius desbordats, el malestar social entra i entrarà als ajuntaments per portes o finestres. A veure per on sortirà
A Torelló s’han produït aquests dies uns fets que crearan tendència a altres indrets: dos-cents ciutadans han irromput al ple municipal a protestar per «la inseguretat creada per okupes magrebins». La guspira va ser una conversa telefònica enregistrada entre una veïna i un policia local torellonenc. Escampada interessadament a les «temibles» xarxes, l’agent li reconeixia la seva impotència per poder fer la seva feina: «només som dos agents de patrulla» i les altres excuses habituals dels uniformats.
A un carrer de la vila hi ha uns delinqüents vivint a un immoble ocupat donant mala vida als que habiten per allà. El caldo de cultiu és el similar a altres llocs amb major o menor intensitat. Aquests problemes de convivència entre malfactors i persones pretenent viure amb la seva tranquil·litat (i seguretat) és notícia central. A Berga, a Manresa, a tot arreu hi ha un carrer o dos amb aquesta fama, merescuda o immerescuda però sempre exagerada. Vivim en un país a on la realitat i les percepcions topen amb les estadístiques oficials. A on apareixen ciutadans alarmats hi ha unes dades del departament d’Interior intentant desmentir-los. Em costa creure que ens venguin dades falses des de l’oficialitat. És probable que les cuinin.
Marçal Ortuño, l’alcalde d’ERC, governa en coalició amb Junts. Al davant d’aquesta protesta, amb la veu cantant (millor dir cridant) i apropiant-se del disgust veïnal hi havia Francesc Teres d’Aliança Catalana. El batlle i els seus companys de govern l’escoltaven compungits i posat d’estàtues de cera. Els hi queien retrets durs i agres mentre els ciutadans «anònims», alguns amb carpetes del partit de Sílvia Orriols a sota de l’aixella, anaven exclamant «sisenyors» a l’uníson i aplaudint amb fervor. També hi havia un exalcalde de CiU i simpatitzants del PP. La «nova» política a Catalunya està creant estranys companys de viatge.
Els partits de sempre al poder local (Junts abans CiU, ERC i PSC) i la CUP es mostren noquejats com boxadors envellits i sense reflexos amb els problemes d’avui. Els nouvinguts a la política els vinculen tots a la immigració en general i a la magrebina en particular. Entomen aquestes riuades de malestar inflamat impotents i sense accions ni mesures com si fossin riuades del Ter o del Llobregat. De moment els pretendents hi planten cara amb proclames.
Ara toquen els crits i les amenaces velades tipus: «si no ho resoleu vosaltres que cobreu, ja ho farem nosaltres». Aquests que ara parlen amb aquest to d’aquí a vint mesos seran regidors. Hi ha preocupació no atesa i aquestes protestes funcionen. De fet, tinc una ferma sospita: les demostracions (populars o populistes) als plenaris s’aniran reproduint a pobles i ciutats d’aquestes vores de rius. A veure quan posin les urnes.
