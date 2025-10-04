Opinió | tribuna
Manresa: una ciutat per estimar
Gaudint d’una posició geoestratègica al cor de Catalunya, Manresa ha estat, des de fa segles, un punt d’intersecció clau entre les diferents regions dels Països Catalans. La seva ubicació no és fruit de la casualitat: els seus primers fundadors demostraren una gran saviesa arquitectònica, situant-la de manera majestuosa i emblemàtica just davant del bressol espiritual del catalanisme, la muntanya de Montserrat. Manresa va esdevenir un mur defensiu i un símbol de resistència en moments sensibles de la seva història. No és casualitat tampoc que Ignasi de Loiola escollís aquesta ciutat per contemplar la bellesa de Montserrat des de la seva cova. Aquests elements han fet de Manresa la capital de la Catalunya Central per excel·lència, un pol d’atracció per a poblacions properes i grups de turistes estrangers de diverses procedències.
Així doncs, ens trobem davant d’una ciutat amb una capacitat excepcional —sobretot gràcies a la seva gent— per combinar tradició i modernitat. D’una banda, Manresa ha sabut conservar intactes les seves arrels històriques i culturals: sardanes, castells, la Festa de l’Aigua, la Festa de la Llum, fires medievals i altres elements plens de simbolisme i lliçons històriques. És també la capital de l’art barroc pel seu patrimoni arquitectònic impressionant i ben conservat fins a l’actualitat. A més, destaca per ser pionera en la promoció del diàleg interreligiós, consolidant una gran diversitat religiosa basada en el respecte, la col·laboració i la bona convivència entre confessions.
Per altra banda, és una ciutat plenament moderna fins al punt de liderar el rànquing de les ciutats més infidels del país, escenari de múltiples pel·lícules i campanyes publicitàries. És amiga de la natura, pionera en reciclatge i protecció ambiental, bressol de campions mundials de motociclisme i cuiners amb estrelles Michelin. Cal destacar també la seva dimensió humana i solidària: Manresa és una ciutat d’acollida i un referent en l’atenció a persones necessitades, immigrants, refugiats ucraïnesos i afganesos, així com víctimes de guerres o catàstrofes.
Per assolir aquests valors, Manresa ha fet sacrificis importants. Un exemple és l’assassinat de la cooperant manresana Flors Cirera, màrtir de la cooperació i de la projecció internacional de la ciutat de Manresa. A més de la poca inversió estatal i autonòmica, avui dia, la ciutat afronta reptes com el discurs populista de la ultradreta, que amenaça la cohesió i la pau social i menysté les valuoses aportacions culturals i científiques dels manresans i manresanes.
En definitiva, estimar Manresa és estimar un referent sòlid de la cultura catalana. És estimar una ciutat capaç de combinar corrents culturals dels Pirineus amb influències mediterrànies, orientals i americanes, sabent, gràcies a tota la seva gent, adaptar-les amb qualitat, lluita, creativitat, intel·ligència i perseverança.
