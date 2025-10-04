Opinió | TRIBUNA
Un precipici
Preqüela de victòries electorals futures, als països del món occidental, el nou conservadorisme està guanyant la pugna per l’hegemonia cultural. La nova dreta avança i ens ho mirem perplexos, amb un posat de sorpresa i suficiència moral poc dissimulada. Responem amb un argumentari clàssic que sempre inclou una obvia i necessària desqualificació moral, moralitzadora. Però ni això ni les línies vermelles d’exclusió, milloren les expectatives. La nova dreta avança i aquest «moralisme moralitzador”, per si sol no resulta eficaç per entendre que passa ni per inspirar alternatives.
La política és avui una fira, ja no de vanitats, sinó de «ressentiments moralitzadors» que ens porten a la cultura de l’odi. A veure qui la diu més grossa, aleshores el més ressentit guanya. I en això certament Aliança Catalana sembla tenir el millor ganivet, que li agraden les autòpsies i ofereix el més afilat ressentiment. Que el conjunt dels ressentiments partidistes portin a un precipici no sembla ser motiu de preocupació o d’anàlisi general de la majoria dels partits. El més ressentit guanya, perquè juga a casa i els altres li fan el joc.
Tanmateix, si més no des de la tradició que inaugura Montaigne, un moralista no és un moralitzador. El moralitzador diu el que s’ha de fer, el que està bé i malament, basant-se en principis que suposadament tots reconeixen o haurien de reconèixer. En els moralistes francesos, en canvi, el terme no fa referència a la prescripció moral, sinó a la descripció i a la reflexió crítica i social. Quelcom interessant i diferent, més polític. En efecte, seria interessant descriure les causes i no tan sols prescriure amb receptes antigues, potser insuficients o inadequades. Com deia el professor i arquitecte Manuel de Solà-Morales, «descriure ja seria proposar». Sobren moralitzadors, falten moralistes.
Suspendre temporalment el judici moral permet intentar veure el que hi ha al darrere, trobar l’origen causal i el significat, allò que fa progressar el nou conservadorisme amb suports fins fa poc impensables, també a casa nostra, a Catalunya i Espanya. No escoltar atentament, no entreveure raons més de fons impedirà reconèixer-ne les causes, és a dir, «els forats creixents del formatge gruyère» en el que s’ha convertit la nostra estimada modernitat. Hi ha causes instrumentals que no podem confondre amb les causes profundes.
Autoritat, immigració, identitat. Només un exemple observant l’eclipsi de l’autoritat, un dels punts forts de la reacció conservadora. «El poder ja no és monolític, és difús, està parcel·lat i fragmentat, i és una continua aglomeració i disgregació», deia ja Umberto Eco el segle passat recordant Foucault. Semblaria que la dissolució de l’autoritat en un món ple de conflictes i en una societat global complexa genera un gran i quotidià malestar social. Les persones enyorem naturalment l’ordre i l’eficàcia que associem a l’autoritat. Tenim la sensació que tothom mana i que, per tant, no mana ningú. En Josep Pla, que quan arribava a un lloc demanava sempre: «Aquí qui mana?», restaria desesperat. Els professionals, per exemple els mestres a les aules o els arquitectes a les obres, ja no manen o manen poc, o amb moltes dificultats. Això sí, retenen una responsabilitat incrementada, però han perdut autoritat, i sovint al client, que ja no té rostre i s’ha eclipsat.
La fragmentació social i la pèrdua de confiança, la individualització del treball i l’individualisme, l’autonomia del subjecte pròpia de la modernitat, generen algunes relacions socials i personals difícils, tenses, que exigeixen una energia relacional que de vegades ja no es té. Amb una confiança social decreixent, ens donem lliçons i ens exigim els uns als altres coses sovint impossibles i ho fem en una societat civil i una administració pública dominada i llastada per un minifundisme implacable, inert, creixent, sense autoritat a la vista.
Mentrestant la globalització complica les coses, i ens fa veure que les solucions dels problemes tenen escala. Barcelona, Madrid o Brussel·les? No ho sabem a la avançada, no sabem a on rau la solució de cada problema. Recordo bé com, abans de perdre els papers, Felipe González conversant amb en Miquel Roca li deia el següent: «La subsidiarietat avui, de vegades es mou cap amunt, no sempre ho fa ja cap avall». Però com saber-ho? Com navegar entre tanta complexitat?
Aleshores, quan un sistema biològic se sent amenaçat, reacciona «homeostàticament» per sobreviure, ni que sigui amb una destrucció creativa de gran abast. I si totes les ofertes polítiques segueixen sent «ofertes de ressentiment», les unes contra les altres, aleshores el més ressentit guanya i Vox, Aliança Catalana, Trump i Putin marquen la línia perquè juguen a casa. Llavors caminaríem tots plegats cap a un precipici...
Acusem a Vox i Aliança de practicar una cultura de l’odi i és veritat. Però la majoria de partits fa temps que ho fan, potser amb una menor intensitat, però ho fan. De vegades semblaria que el silenci compassiu seria més eloqüent i eficient que les paraules d’odi. En general, això és el que fa el president Salvador Illa.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit