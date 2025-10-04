Opinió | EL CROQUIS
Referèndum, PIB català i Gaza
Dimecres passat, 1 d’octubre, va fer 8 anys del referèndum sobre la independència de Catalunya que va tenir lloc l’any 2017. Un referèndum que des del punt de vista del govern espanyol era il·legal, però que des de Catalunya es va fer amb tota la serietat i la bona organització que va ser possible. I que, evidentment, va donar com a resultat una molt clara majoria de vots favorables a la independència. Els mitjans de comunicació de l’Estat van intentar de tapar tots els esforços que va fer l’Estat per evitar-ne la celebració, així com les violentes intervencions policials en el mateix sentit. Però el fet és que, malgrat totes les pressions i maniobres en contra, el referèndum va tenir lloc i el resultat va ser ben clar: vots vàlids: 2.266.498. Vots nuls: 19.719. Vots «sí» a la independència: 2.044.038. Vots «no»: 177.547. Vots en blanc: 44.913. Quin resultat tindria un referèndum semblant si es convocava en aquests moments? No és fàcil de saber-ho, però segurament hauríem d’esperar que no fos gaire diferent del de l’any 2017.
El diari Ara publicava dimecres d’aquesta setmana un article ben interessant sobre les dades de creixement del PIB català, o sigui del producte interior brut, que és l’element que representa el conjunt de béns i de serveis que s’han produït en una àrea determinada durant un període concret, que habitualment és en un any. Segons l’Institut Nacional d’Indústria el PIB català va créixer un 3,6% durant l’any 2024, un percentatge considerable que caldria anar mantenint i, per descomptat, si és possible, encara anar-lo augmentant. Però el mateix editorial de l’Ara també posava en relleu que a Madrid, l’efecte de ser la capital de l’Estat, ha tingut com a conseqüència que el PIB per càpita madrileny superi força el de Catalunya. Tot plegat indica que un dels deures fonamentals del govern català és impulsar decididament l’economia catalana, fer créixer la producció de béns i de serveis de qualitat, i projectar una imatge exterior de serietat i de bones maneres d’actuar. I, per tant, accentuar la presència contínua en exposicions i fires a l’exterior en què l’economia catalana pugui mostrar la seva modernitat, així com el seu volum i la seva capacitat de treballar en tots els àmbits. I també el seu interès a estar directament present tots els indrets que des del punt de vista econòmic puguin ser positius. Uns objectius que no són fàcils d’aconseguir, però que són bàsic per tal que el PIB català pugui continuar creixent.
Acabem amb una qüestió d’estricta actualitat, almenys fins al moment que aquests comentaris seran publicats. Es tracta, una vegada més, de la complexa situació al voltant de l’estat israelià. De moment sembla que les forces armades d’Israel han interceptat alguns vaixells de l’anomenada «flotilla» que portava ajuda humanitària a la Franja de Gaza, una actuació que de confirmar-se plenament seria molt difícil de justificar. Però ja se sap que en els conflictes armats les raons i les justificacions provenen de cada bàndol, i no és fàcil de destriar-ne la veritat. Sigui com sigui, l’àmbit una mica imprecís de l’Orient Mitjà necessita ara més calma i pau que mai. I uns mediadors capaços de fer aparcar les armes i que la població pugui alimentar-se amb normalitat.
