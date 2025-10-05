Opinió | De reüll
Aquells dies d’octubre
Semblava que el món mirava cap a Catalunya, que les manifestacions de “ni un paper a terra” havien carregat d’arguments els qui aspiraven a exercir el dret d’autodeterminació, que el Govern de la Generalitat tenia a punt les estructures d’Estat i que el referèndum es podria celebrar, malgrat la prohibició i la mofa de membres del govern espanyol.
Però tot plegat va resultar ser un miratge. De cop es va veure que el món no ens mirava, que les manifestacions pacífiques i multitudinàries dels 11-S no havien servit per convèncer aquells que no volien que el futur de Catalunya es decidís a les urnes, i que la policia no tenia miraments a l’hora d’apallissar ciutadans que simplement volien votar.
Dos dies després del referèndum de l’1 d’octubre, el rei Felip VI va fer un discurs duríssim, televisat des de La Zarzuela, condemnant les autoritats catalanes, donant suport als poders de l’Estat per garantir l’ordre constitucional i sense fer cap referència a la violència policial de l’1-O. Una violència que, aquesta sí, havia vist tot el món, ja que algunes televisions internacionals emetien en directe mentre els policies carregaven contra ciutadans als col·legis electorals.
El 10 d’octubre, el president Carles Puigdemont va proclamar la independència, però en va suspendre immediatament els efectes per obrir un procés de diàleg amb l’Estat. El dia 16 eren empresonats Jordi Sànchez, president de l’ANC, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium. El 27 d’octubre el Parlament va aprovar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) i, immediatament després, el Senat espanyol va autoritzar l’aplicació de l’article 155, que es va aplicar de seguida amb la destitució del Govern de la Generalitat, la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions autonòmiques pel 21 de desembre de 2017.
Després es va saber que les estructures d’Estat no estaven a punt, que els Mossos d’Esquadra disposaven d’un pla per detenir el president de la Generalitat si així ho ordenaven les autoritats judicials, i que el govern del PP havia deixat en mans dels jutges la repressió del moviment independentista.
Aquells dies d’octubre continuen en el record de moltes persones, que no els oblidaran mai, tot i que, per a moltes altres, han caigut en l’oblit, com s’ha pogut comprovar aquesta setmana, quan el vuitè aniversari ha passat gairebé desapercebut.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals