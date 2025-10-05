Opinió | TRIBUNA
‘Pubilarte’,la sèrie
No soc cap expert, però tampoc em resulta aliè el món dels castells. Vaig tramitar actuacions i concursos durant els meus primers anys a la ràdio, sempre acompanyat per veus molt més sàvies que la meva. I tinc una neboda, la il·lusió del qual - i tossuderia -perpujar a dalt de tot, li va regalar una herència en forma de mals d’esquena per recordar-li que tot el que fem en la vida té conseqüències. Avui, els seus dos fills segueixen els mateixos passos, amb una passió que només els molt aficionats poden desxifrar. Dir que les colles castelleres són com una família fins i tot pot quedar curt. Aquest ecosistema tan particular és el que ha triat Leticia Dolera per a la seva sèrie Pubs , en què una denúncia per agressió sexual, que afecta xavals de 13 i 14 anys, provoca un terratrèmol monumental. Vagi per davant que aquest projecte televisiu, que ja es pot veure a HBO Max, va començar a rodar molt abans de la multipremiada Adolescència, tot i que resulta inevitable detectar similituds, ja que tots dos naveguen en el procel·lós mar de l’adolescència 2.0; un món colonitzat pels smartphones, convertits en pornoautopistes lliures de peatge i lamentables substituts de la conversa oral. Pares i mares, en la inòpia.
Igual que passava amb la sèrie britànica, Pubstituda l ’ espectador, interpel·la, remou i confirma que la violència sexual no és només un problema de majors d’edat. I, no obstant, fins i tot abordant un tema - untabú -tan espinós com aquest, no es queda sol en els aspectes més ombrívols de la història. Jo diria que, fins i tot, té una part gairebé lluminosa. Perquè víctima, victimaris, familiars, amics, jutges, advocats, terapeutes... aquesta visió coral d’experiències i sentiments, de principis i contradiccions, de dubtes i certeses, confirma que sí, que tot el que fem, a qualsevol edat, té conseqüències. Però que la vida no és una foto fixa. I tant l’amor com l’educació poden millorar aquesta imatge. Jo, de moment, m’atreveixo a recomanar que es vegi Pubstre i , si és possible, en família. ¿Qui va dir que la tele és la caixa tonta?
