Opinió
Quan els malvats tenen rostre, nom i cognoms
Quan era més jove, un professor del nocturn ens va ordenar que redactéssim un retrat literari d’algú que fos reconeixible per famós o conegut públicament A mi se’m va acudir descriure un personatge difícil de dibuixar perquè no li veia el rostre, tot i que el vaig definir com a ni alt ni baix, de mirada decidida (sense precisar color dels ulls), amb la barba-serrada i posat ferreny: Jesucrist. Tal qual. El retrat expressava conviccions, actituds del personatge i el discurs que impregnava el seu comportament idealitzat per milions i milions de seguidors durant més de dos mil anys. Em fa cosa reconèixer que devia clavar la descripció, perquè el professor, decididament creient, va fer posar la classe dempeus aplaudint el meu escrit. Manoi! Ja disculpareu la desvergonyida confessió, però és que em va molt bé explicar-ho per intentar reflexionar sobre les dificultats que tinc, ara que ja no soc tant i tan jove, per descriure l’anticrist que ens està arrossegant a la maldat com a forma de viure. La maldat és recognoscible, avui, i té rostre i nom a Israel, a Madrid, a Washington, a Moscou, a les cúpules judicials i a molts altres indrets del planeta Terra on hi ha cràpules imposant la seva maldat sobre el contrari. Actuen amb malvolença perquè tenen la força per fer-ho, i el suport incondicional de molts seguidors que frueixen amb el mal causat als que discrepen. El creixent exèrcit d’energúmens que fan costat a l’autoritarisme arbitrari, llueix la seva submissió amb l’agressivitat i la manca de criteri del qui no té cap més argument que l’insult i l’amenaça. Per això llegim, veiem i sentim les barbaritats que es pronuncien sense cap mena de filtre des de tribunes públiques, mitjans de comunicació i seus on la democràcia era sagrada fins ara. Negar el genocidi, enaltir l’agressió salvatge com a defensa, mentir sense escrúpols, recaragolar la llei per reprimir venjativament són expressions de la maldat que es manifesta impúdicament en el nostre malviure diari. Avui es justifica la transgressió de totes les normes de respecte i delimitació de les llibertats perquè el bé comú l’han difuminat fins a deixar-lo en un no res. La Humanitat ha perdut identitat social. La cobdícia ha arraconat el sentit de la solidaritat, i el despotisme ha barrinat la dignitat de la persona fins a deshumanitzar-la. L’exclusió és el que prima per damunt de qualsevol altra consideració que pretengui establir el diàleg com a norma de convivència. La ignorància arreplega molts deixebles de la maldat, i la intransigència no accepta qüestionaments. Per això es rebutgen agrament preguntes sobre millores que saben que no es compliran mai. On anirem a parar si ens fem l’orni a l’hora de denunciar-los? Insisteixo: tenen nom i cognoms. n
