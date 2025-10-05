Opinió
Tot és començar, algun dia
Pel que recordo vaig néixer en diumenge i vaig arribar una mica tard, cap a les 7. A la tele feien dibuixos animats i a casa no és que no m’esperessin, però a aquelles hores del cap de setmana ja no sols esperar que passi res de nou i la meva arribada va sobtar. A mi sí que em va saber greu saber que, sense saber-ho, m’havia perdut el primer cap de setmana de la meva vida. Vaig mirar el calendari i faltaven cinc dies per tornar a tenir festa. Catxis!, vaig pensar mentre plorava. Com que era una mica tard, era octubre i a Vic feia fred, em van enviar ràpidament a dormir. Un mica de llet, un rotet i… Això sí, per precaució ja em van fer l’alta d’autònoms pensant en l’endemà. Aquesta va ser la meva arribada i la meva primera nit. L’endemà, dilluns, la cosa no va canviar gaire. A casa no havien tingut temps encara de planificar la conciliació familiar em van enviar a escola i ja em teniu a mi estrenant la meva motxilla i cap a col·legi. Vaig veure, de seguida, que se’m faria llarg. A classe la mestra no es va ni immutar de tenir un nou alumne tan precoç i em va tractar sense discriminació per l’edat. Ens va demanar a tots que escrivíssim què havíem fet aquell cap de setmana i quan va llegir que jo havia escrit la veritat: «aquest cap de setmana he nascut i aquí estic» no li va agradar gaire. D’una manera molt suspicaç em va dir: «T’ho acabes d’inventar això, Fas cara d’inventar-te coses i si continues així de gran continuaràs escrivint coses estranyes que potser no seran veritat. No agafis aquest mal camí». I va trucar els pares, que no van saber ni com disculpar-se: «coses de canalla, encara no el coneixem gaire», van dir balbucejant. Jo vaig pensar, on carai m’he ficat. En pocs dies vaig descobrir que Vic és bonic, que Manresa és «pràctica» per viure, però no és bonica i que, com que acabaríem essent 3 germans i jo el del mig, acabaria condemnat a seure sempre al seient del mig del darrere del cotxe de casa sense dret a finestra. Deu ser per això que ara quan agafo un avió tant me fa el seient, ja hi estic avesat. La mestra del meu primer dia tenia raó: Vaig anar escrivint sempre mitges veritats, però mai cap mentida i aviat vaig guanyar el meu primer 3r premi en un concurs literari al Casino. A l’hora de pujar a recollir-lo vaig badar i un nen que havia quedat quart amb una merda de redacció se’m va avançar i es va colar i es va quedar amb el meu premi i jo amb el seu: uns putos mitjons. Em vaig quedar amb la seva cara, si algun dia me’l trobo no li voldré mal, però li faré una cara nova. Com que el meu primer diumenge va ser curt i poc glamurós per això m’agraden els dissabtes. Com el d’ahir, dissabte 4 d’octubre, que a més en vaig complir 61. I aquí estic. I, sí, com va vaticinar la meva mestra del meu primer dia, m’invento coses tan estranyes que s’assemblen bastant a la realitat. Ja em diran si descobreixen d’això que han llegit quina part és veritat. I quina no. Si ho encerten els regalaré... uns mitjons. n
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals