Opinió | VIST I NO VIST
Nord de Las Merindades
Situades al nord de Burgos tenen un gran atractiu turístic relacionat amb la història i la natura. M’he centrat en Espinosa de los Monteros, i les meravelles paisatgístiques de Puentedey i Ojo Guareña. A Espinosa destaca l’església i el retaule de Sant Nicolau. De finals del segle XV, li manca el Crist crucificat al centre, que formava part del retaule del monestir de San Salvador d’Oña. Encarregat per l’abat Andrés de Cerezo, va ser obra del mestre Fra Alonso de Zamora, amb influències italianes i flamenca, per les cares de les figures representades. Del retaule sobresurt la Crucifixió, amb el soldat longí que va traspassar amb la llança el cos de Crist. Un cop ressuscitat apareix al costat d’una calavera, que significa que Jesús ha vençut la mort. Dins hi ha tombes de famílies com els Velasco o els Sanmartín, així com dues tables gòtiques d’una església preromànica del voltant. El guia José Antonio San Millán Cobo ens va fer adonar de quatre columnes adobades i torçades, en referència al glaciar pleistocè del Trueba, que va empènyer una morena terminal, amb quatre arcs i quatre nivells de terrasses. Dalt, la petxina, és un símbol del camí de Santiago. L’església de Santa Cecília, es va començar el 1510, construïda sobre una de romànica. Destaca l’absis de planta quadrada amb coberta renaixentista. El 1808 durant la batalla d’Espinosa, l’exèrcit francès va derruir un retaule barroc de noguer. Del segle XVIII es conserva una volta neogòtica de creueria. Als anys 40, després de la Guerra Civil, hi van instal·lar una verge de Montserrat en record de la Centúria Catalana que va combatre al front del nord fins al 1937 en defensa de l’exèrcit franquista. En la batalla de l’Alt del Cavall, Franco va posar els catalans a primera línia, i pràcticament van morir gairebé tots. Els pocs que van sobreviure van recordar el fet, amb una imatge de la Moreneta.
Passem per Quisicedo, amb cases d’indians, que en fer fortuna a Amèrica, es van construir mansions. Arribem a San Bernabé, a 770 metres d’altura, el dia de la romeria. A Ojo Guareña, el primer nivell dels sis pisos de la cova és Cueva Caite, on fa milions d’anys entrava el riu que es va erosionant, el que genera nous forats a la roca. En època de desgel es converteix en un petit llac, Ojo Guareña, que és el lloc on desapareix el riu, en un embornal, per ressorgir més tard. El parc nacional d’Ojo Guareña té una longitud de 111 quilòmetres explorats. Dins hi ha l’ermita de San Bernabé, dedicada a sant Tirs. Les pintures són de 1705 i d’altres de 1877. Las Merindades estan formades per 27 pobles i en aquest cas pertany a la de Sotoscueva, amb ajuntament fins el 1885, després es va traslladar més amunt fins al 1924, i des d’aleshores fou seu compartida. Els regidors es reunien en un consell, quan tenien algun problema puntual. Puentedey. És una població assentada sobre un arc natural, al riu Nela, amb un pont natural, de 80 metres de llarg, 35 d’amplada i uns 15 d’alçada. Forma part de l’associació de pobles més bonics d’Espanya, com Frías. L’excepcionalitat és que el poble està sobre de l’arc i és fàcil de defensar. El riu Nela es va començar a foradar fins a fer una esquerda, que s’ha erosionat, augmentant de grandària amb els segles. Cal remarcar el Palau de Fernández de Brizuela, construït als segles XV i XVI. La família va ocupar diversos càrrecs administratius, com el d’alcalde del castell de Berlanga i ajudant del Condestable de Castilla.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets