Opinió | tribuna
Una carta per l’escola de Manresa
El passat dimecres, segons hem pogut saber pels mitjans, l’alcalde de Manresa anunciava que havia fet arribar una carta a la consellera d’ensenyament, en la qual declarava que la ciutat en matèria escolar està en situació ‘d’emergència social’.
Des de Junts hem exposat amb dades, i explicat en múltiples compareixences, la situació excepcionalment preocupant en què es troben gran part de les escoles de la ciutat: manca de recursos humans i d’infraestructura, matrícula viva desbordada (alumnes que ‘apareixen’ a mig curs), percentatges superiors al 50% de nens amb classificació NEE (Necessitats Educatives Especials), professorat desbordat, etc. Fa 3 anys que estem insistint que cal actuar i que això hauria de ser una prioritat absoluta del Govern del país i del Govern de la ciutat.
No volem posar en dubte que aquest tema l’alcalde n’és coneixedor de fa anys. No posem en dubte tampoc que el regidor d’ensenyament el té molt preocupat i que destina tots els seus esforços que té disponibles per mirar de reconduir la situació. Ara bé; nosaltres creiem, en primer lloc, que no s’ha actuat bé ni de forma honesta en relació amb el nostre grup, i creiem també, que malgrat tots dels tots, el lideratge d’aquest govern en matèria d’educació es mereix un suspens.
Es mereix un suspens perquè és una política alineada al 100% amb la nefasta gestió que ha dut a terme ERC a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat. A la realitat actual ens remetem. Una política que criminalitza l’escola concertada, que dirigeix erròniament els recursos i que darrere la presa de decisions s’introdueix el baix continu d’un objectiu: provocar un canvi d’ordre social. Una política que en definitiva posa la ideologia de model social per damunt de l’objectiu real que ha de tenir l’escola, que és que els nostres infants aprenguin, adquireixin coneixements i estiguin preparats pel futur.
Des de Junts instem al govern de la ciutat a emprendre accions urgents per procurar almenys que la situació no es degradi encara més. En primer lloc, i després de reconèixer la situació general de la ciutat, cal un gir de 180° en la política educativa de la ciutat: cal un suport total a l’escola concertada (tal com també es fa amb la pública), cal aturar el desballestament de l’Escola Flama i tornar a comptar amb aquesta escola com un dels puntals de l’ensenyament de la ciutat. Cal també, replantejar la sectorització del mapa escolar. Cal batallar – literalment-, davant la Generalitat, per rebre els recursos que ens fan falta. I cal fer tot això mitjançant la constitució d’un comitè d’emergència format per experts en matèria d’educació, independents, de solvència acreditada i lliures de biaixos ideològics, conjuntament amb experts en economia i demografia. Cal traçar un pla d’acció que sorgeixi d’una anàlisi profunda de la situació amb tota la seva complexitat, incloses les repercussions sobre el perfil socioeconòmic de la ciutat.
El Govern de l’alcalde Aloy ja no és a temps de fer un canvi de rumb a la ciutat. Potser hi hauria estat si des de l’inici del mandat s’hagués fet seva la idea de necessitat de canvi de rumb urgent que portem predicant els de Junts aquests anys. Potser hi hauria estat si davant una situació que el supera, hagués estat capaç d’aglutinar els partits majoritaris per, sota el lideratge de l’alcalde, aglutinar-nos sota una unitat d’acció. Però no, el camí escollit ha estat el d’enviar cartes quan les conselleries ja no depenen d’ERC i bunqueritzar-se per defugir de tot allò i de tothom qui critica les seves polítiques.
En fi. No defallim. La ciutat té molt recorregut per fer, i hem de fer que aquest recorregut sigui el de la reparació i recuperació dels pilars que han fet de Manresa la ciutat que tots desitgem que torni a ser.
