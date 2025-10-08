Opinió | DE PASSADA
Renfe, quan res no funciona
El tren des de l’estació de la Renfe de Manresa per anar a l’estació Sabadell Nord des d’on es podia fer el transbord pertinent per enllaçar amb els FGC havia d’arribar a les 3 de la tarda i 24 minuts. Així ho indicava la pàgina web i també la pantalla que hi ha al vestíbul de l’estació manresana. Com que no hi constava la via on parava el tren, es va fer necessari demanar-ho a un informador de la companyia que duia la corresponent armilla groga fosforescent, a qui moltes de les persones que van anar arribant per agafar l’esmentat tren van fer aquesta consulta. La resposta va ser sempre la mateixa: «No se sap. Tant pot ser que pari en una banda com en l’altra». En tot cas, va tranquil·litzar els usuaris dient que, quan arribés, hi havia marge per anar d’una banda a l’altra d’una corredissa, amb el lògic desconcert dels viatgers, sobretot dels que anaven més carregats. Com que coincidia amb la festa de la Mercè a Barcelona hi havia més gent que altres dies. Alguns, van decidir quedar-se a l’andana més propera a l’estació, entre els quals una dona que duia un nadó en un cotxet. Els altres, van baixar les escales o van agafar l’ascensor per arribar a l’altra andana. La pantalla continuava indicant que el tren arribaria a les 15:24, tot i que ja havia passat aquesta hora. Res d’actualitzar-se i, encara menys, de posar l’andana on s’aturaria. Mentrestant, de tant en tant, sonava un missatge per megafonia que era impossible entendre per la pèssima qualitat del so. Finalment, el tren va arribar a les 15:32 h i es va aturar a l’andana més propera al vestíbul. Els que l’esperaven a l’altra banda van haver de córrer. L’informador no parlava català perquè, es va disculpar, feia vint anys que no utilitzava aquesta llengua. Personalment, feia més d’una dècada que no viatjava amb la Renfe. Vaig entendre el perquè... n
