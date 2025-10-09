Opinió | a tort i a dret
Nadal a mitges
Acabem d’estrenar el mes d’octubre i ja han instal·lat la il·luminació nadalenca a bona part dels carrers de Manresa seleccionats per exhibir-la, que són els més comercials, o així se suposa. Com que no accionaran l’interruptor elèctric que encén les bombetes fins a finals de novembre, per la fira de Sant Andreu, les estructures decoratives s’estaran un mes i mig lluint tant sols els seus esquelets, sense complir la funció essencial d’aportar caliu a les hores nocturnes, que cada dia comencen més aviat. Això sí, ens donaran tema de conversa per estona, i potser les ganes de veure com queden animarà la festa de l’encesa, equivalent de l’entrada oficial a la temporada nadalenca en el seu aspecte més estrictament mercantil com en el religiós, però justament en les mateixes dates el calendari catòlic inicia el temps d’Advent, setmanes destinades a la preparació espiritual per a la joia de la Nativitat del Senyor.
Enguany l’Advent comença el 30 de novembre, el mateix cap de setmana de la fira manresana que encén els llums nadalencs. Si no volen celebrar-ho amb les corresponents misses dominicals, poden comprar un «calendari d’Advent» a cada vegada més botigues, i que la mainada vagi obrint caselles a veure què en surt. O limitar-se a passejar pels carrers il·luminats tot mirant aparadors mentre rumien quin regal serà més oportú per a cadascun dels obsequiats inexcusables. Al capdavall, tot són «misses»: en el sentit d’ofici religiós, i en el de despesa econòmica segons la dita del llenguatge popular en lamentable retrocés: «d’on surten les misses» vol dir «com es paga»». Així doncs, per Nadal moltes misses: les que s’aniran carregant a la targeta de crèdit fins que els cremi a la butxaca, i les que es diran a les esglésies.
Però això serà d’aquí a unes quantes setmanes, i fins llavors els carrers seleccionats per gaudir de la il·luminació festiva viuran una mena de Nadal a mitges. Boniques filigranes penjades dels fanals o de balcó a balcó, destinades a inundar els nostres cors de llum i color, però sense complir encara la seva brillant comesa. De dia, en contemplar-les, pensarem: Ostres, ja som Nadal? I de nit la foscor desmentirà la sospita. Per evitar confusions, deixem les coses clares: És Nadal quan les ràdios i els fils musicals ens perforen constantment les orelles amb el «All i want for Christmas» de la Mariah Carey, i la resta són complements locals. Coses de la globalització, al·leluia.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal