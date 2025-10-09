Opinió | LA SIMONETA
Violència masclista en l’àmbit escolar
L’adjectiu masclista, per la seva intrínseca connotació negativa, fa menyspreable qualsevol substantiu que se li apliqui. I de tots els que podem associar-hi, si triem el més condemnable, toparem amb el de persona.
Existeixen diferents tipus de masclistes ―homes o dones―, fàcilment mesurables segons la seva virulència. Tots parteixen, però, de la creença de la supremacia masculina. Començant pel menys greu, i tenint en compte que sempre està relacionat amb opressió, menyspreu o violència cap a les dones, podem dir que una persona altament masclista, no només té actituds masclistes, sinó que actua activament per mantenir la desigualtat entre homes i dones. Un masclista violent és aquell que actua amb coacció i agressió ( ja sigui física, verbal o psicològica). I el pitjor és el misogin, aquell que actua amb un odi profund cap a les dones i la seva actitud és intencional i sistemàtica; no és només creença, és hostilitat activa.
Cap possibilitat és tolerable. No hi hauria d’haver, en cap societat digna, cap individu ―home o dona―, capaç de viure amb aquests trets sense patir cap penalització. Per què aquesta mena de violència encara no està del tot erradicada? No es pot defensar des de cap punt de vista que els homes siguin millors que les dones. Cap societat que vulgui vantar-se de digna es pot permetre aquests nocius individus i té el deure de corregir-los.
La realitat de la nostra societat està molt lluny de complir el seu deure.
Si mirem les últimes estadístiques referides a educació, quedarem escandalitzats. I, a més, ens sentirem culpables de no fer prou esforços.
Des de l’inici del curs escolar 2024/25, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha registrat 302 casos de violència masclista a través del seu sistema de registre anomenat REVA (Registre de Violències Cap a l’Alumne). Aquesta xifra representa l’escandalosa mitjana de tres casos diaris. Una autèntica aberració.
Els casos inclouen incidents ocorreguts tant dins com fora dels centres educatius, incloent-hi l’àmbit digital. D’aquest total, 222 són de violència exercida per a adults (que és un 12,05% del total de violències registrades). 80 casos han estat de violència entre alumnes (8,11% del total). A part, també s’ha registrat un cas de matrimoni forçat.
Per afrontar aquesta tragèdia, el Departament d’Educació ha implementat diverses iniciatives. S’ha proporcionat formació als docents i als referents de Benestar dels centres per gestionar i respondre adequadament als casos de violència masclista. A més, els serveis territorials compten amb una dotació d’onze treballadors socials que actuen com a referents de violències al territori, impulsant el Pla de Les Escoles Lliures de Violències i acompanyant les direccions dels centres en els casos detectats.
I és que la violència masclista s’ha d’erradicar en tots els àmbits, però tenint especial cura d’adolescents i d’infants perquè són molt vulnerables. Aconseguir entorns segurs per a l’alumnat és una prioritat urgent. n
