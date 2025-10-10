Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Debat de política general
Aquesta setmana ha tingut lloc el debat sobre l’orientació política general al Parlament de Catalunya. El primer que podria servir per valorar les primeres passes del govern president per Salvador Illa. El govern de tothom, el govern que ha posat la prosperitat compartida com a gran objectiu de país.
Durant la primera sessió, el president de la Generalitat va aprofitar la seva intervenció per formular els principals reptes del país i les propostes per afrontar-los, així com fer balanç de l’any transcorregut des de la seva investidura.
Entre els principals reptes cal destacar-ne uns que em semblen d’essencials.
Primer. El compromís a reduir a la meitat el temps d’espera per la resolució de la valoració de la discapacitat i la dependència. Gràcies a la modernització i simplificació de tràmits s’obtindrà una resposta més ràpida.
Segon. El país necessita metges per millorar l’atenció als pacients, per això a partir de l’any vinent el govern proposa passar de les 1333 places per estudiar medecina a les 2.000.
Tercer: El país necessitat més bombers per reforçar la nostra resposta davant dels reptes que comporta el canvi climàtic. Per això arribarem a tenir 4.000 bombers professionals i 2.000 voluntaris.
Cinquè. El govern de Salvador Illa es continua proposant de millorar el problema de l’habitatge que sens dubte és un dels més greus que te’l país. L’any passat el president es va comprometre en fer 50.000 habitatges aquesta legislatura, en un any més 31.000 d’ells ja estan en procés de construcció. Davant d’això el president ha proposat un gran pacte de país per fer possible la construcció 214.000 habitatges nous. Per fer-ho possible aquest ambiciós pla serà necessari un ampli suport polític social i empresarial. A més de la Generalitat serà necessària la implicació dels ajuntaments, els promotors urbanístics, els constructors, la banca… L’any demà mateix el president dels promotors afirmava que era un repte molt difícil, però no impossible ateses les condicions que va posar el president d’escurçar els temps dels tràmits per l’aprovació dels plans urbanístics, o modificar els càlculs de densitat i edificabilitat.
Per demostrar que l’objectiu és realitzable i que el govern hi posarà tot de la seva part, el segon dia del debat el president va fer públic l’acord amb el Ministeri perquè la Generalitat es faci càrrec dels 13.000 pisos i 300 solars del SEPES, l’antiga SAREB.
Pels Manresans el debat va portar una molt bona notícia, el president va anunciar que abans que acabi la Legislatura la residència de la gent gran del xup serà una realitat. La setmana vinent vindrà la consellera per donar-nos-en detalls. Aquesta promesa demostra un cop més que el president fa cas a les demandes dels nostres ciutadans. Durant més de 10 anys mentre la nostra gent gran reclamava la residència, els governs reclamaven la independència i ens deien que sense ella no seria possible fer.
Potser el president Illa no té l’èpica dels anteriors que perseguien somnis, però té l’aval de l’home rigorós, que no posa excuses i treballa per fer realitat les necessitats dels seus conciutadans.
