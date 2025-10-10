Opinió | només és una idea
La loteria de la nació Martínez
Si hi hagués un centre de recursos per a la promoció de l’independentisme i per a la reivindicació de la història de Catalunya hauria d’incorporar immediatament l’anunci que la Loteria Nacional està emetent per promocionar el sorteig de la Hispanitat, aquesta celebració concebuda per reivindicar el record de l’Imperi i el llegat cultural que va deixar a Amèrica amb l’acord entusiasta dels indígenes.
L’anunci diu explícitament que s’adreça a tots els Martínez, García, Ruiz, i fins a una vintena de cognoms més, absolutament tots ells d’origen castellà, els propietaris dels quals considera «una gran família».
Podríem pensar que tant els publicistes com els seus clients, Loteries de l’estat i el Ministeri d’Hisenda, són uns incompetents que no han pensat que el seu públic inclou uns quants milions de persones que tenen cognoms catalans, bascos i gallecs i que, per tant, si volien fer una descripció de la família espanyola tal com la defineix l’actual democràcia, era imperatiu incloure en la llista de cognoms algun Feijóo, algun Borrell i algun Jauregui. Però potser no és incompetència. Potser un Gremlin estrany s’ha apoderat de les consciències dels autors i, amb aquest anunci, han volgut proclamar que, efectivament, l’estat està en mans de la nació castellana, els fills de la qual són una gran família que, segons aquest raonament, no inclou els membres de les altres nacions peninsulars incorporades a la corona per la via militar. I potser s’ha volgut fer aquesta proclama en un anunci sobre la Hispanitat per deixar clar que la Conquista va ser una operació castellana -amb bascos inclosos- de la qual no van formar part els altres territoris de la corona perquè, encara que compartissin el monarca, fins al segle XVIII van ser estats ben diferenciats que, contra la seva voluntat, no van participar al gran negoci americà fins que Carles III va suprimir el monopoli de Castella el 1778.
Fixa’t quantes veritats es poden afirmar i quantes idees errònies sobre la història d’Espanya es poden aclarir amb un simple anunci de la loteria. És la màgia del màrqueting. Tema a banda seria què passaria si Loteries de Catalunya fes un anunci on s’adrecés a tots els Badia, Soler, Puig, Prat i Vila del país. Les acusacions de supremacisme i xenofòbia se sentirien des dels anells de Saturn, i per tot arreu clamarien els aficionats a reivindicar-se com a xarnegos fills d’obrers curtits en el treball i la fraternitat universal en oposició als fifis amb cognoms catalans, tancats al seu melic provincià i mimats en llars burgeses que ho han tingut tot regalat. Uf, quin escàndol.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues