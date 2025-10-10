Opinió | TRIBUNA
Nova ZBE, mateixa ineficàcia
El govern d’ERC, PSC i Impulsem s’ha fet enrere de la primera proposta de Zona de Baixes Emissions. Un any després d’aprovar en solitari una versió que va generar protestes i al·legacions, aquest setembre s’ha aprovat una nova ZBE molt més reduïda, amb una primera fase el 2028 limitada a bona part del Centre Històric i una segona que el 2030 s’ampliarà fins al Passeig Pere III i el carrer Guimerà.
Com vam fer amb la primera proposta, Fem Manresa hi hem votat en contra. Perquè entenem que la nova ZBE tampoc reduirà el trànsit ni les emissions, i que és un exemple més de la falta de projecte clar per la ciutat.
La ZBE no serà realment efectiva per reduir trànsit i emissions perquè aquest tipus de mesura ja és, en essència, ineficaç. Primer, perquè no es limita el nombre de vehicles que poden entrar a Manresa, sinó el tipus. Així, fins i tot sent menys contaminants, podrien entrar més vehicles a la ciutat, fent que les emissions totals no baixessin.
Segon, perquè l’accés a la ZBE es limita amb un etiquetatge ambiental basat principalment en quina normativa Euro complien els vehicles en el moment que es van matricular, i no en les emissions reals que emeten actualment (que poden variar, per exemple, segons el manteniment). Així, els vehicles que acaben tenint l’entrada vetada a les ZBE són els més vells, no necessàriament els més contaminants, perjudicant especialment a qui no té recursos per comprar-se’n un de nou. Això és un problema, tenint una xarxa de transport públic poc confiable i poc extensa que en molts casos no suposa una alternativa real al vehicle privat. I hi haurà qui dirà que hi ha «moltes excepcions» que permeten entrar a la ZBE a qui té rendes baixes. Però això torna a confirmar el poc efecte que tindrà la Zona de Baixes Emissions.
I tornem a la idea que la nova ZBE demostra que el govern no té un projecte clar per la ciutat. Passar d’una proposta que afectava el 50% del municipi a reduir-la fins al 10% -i un 26% el 2030- és un gir que fa pensar que ERC, PSC i Impulsem van aprovar una primera versió que no es creien, sense preveure’n les conseqüències. S’han gastat recursos públics -contractant una empresa externa- i temps en fer un projecte de ZBE que no s’aplicarà i que ha generat malestar, aprofitat per alguns per alimentar discursos antiecologistes en plena emergència climàtica.
Ens podríem haver estalviat aquest desastre si els governs de les últimes dècades haguessin fet el que s’ha fet, per exemple, a Pontevedra: apostar per un model de mobilitat que prioritzi els vianants a l’espai públic, que es basi en un transport públic eficient i sostenible, que permeti el trànsit motoritzat només quan sigui realment necessari i que redueixi aquest i les emissions de manera justa, no amb criteris que acaben sent de renda. Així, Manresa no estaria obligada legalment per l’Estat espanyol a implementar una ZBE només útil per assegurar beneficis al sector automobilístic, però no per garantir una ciutat més sana i una mobilitat més segura.
