Opinió
28a Fira Mediterrània
Manresa viurà avui el dia central del mercat manresà, que dijous obria les portes de la seva vint-i-vuitena edició amb un ple en el concert inaugural. La fira ja va deixar, ahir, la tradicional estampa d’un públic amb ganes de gaudir d’uns espectacles que transformen durant quatre dies la fesomia dels carrers i places de la ciutat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»