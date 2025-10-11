Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

28a Fira Mediterrània

Manresa viurà avui el dia central del mercat manresà, que dijous obria les portes de la seva vint-i-vuitena edició amb un ple en el concert inaugural. La fira ja va deixar, ahir, la tradicional estampa d’un públic amb ganes de gaudir d’uns espectacles que transformen durant quatre dies la fesomia dels carrers i places de la ciutat.

