Opinió | PEDRA SECA
Arriba el bàsquet sionista
El dimecres serà un dia dur pel Baxi. Amb alta tensió social l’equip manresà ha de jugar un partit de l’Eurocup, una mena de segona marca de l’Euroleague a on participen Barça, Madrid i altres grans noms del bàsquet.
A les competicions europees sempre hi ha hagut equips d’Israel. Ara toca la visita del Hapoel de Jerusalem al Nou Congost. Vindran amb l’alto al foc «de Trump» a Gaza acabat d’acordar, la tornada dels de la flotilla de Greta Thunberg i Ada Colau, les mobilitzacions ciutadanes en contra del genocidi palestí i una vaga general el mateix dia.
Diguin el que diguin sobretot els jugadors, ells sempre tan «apolítics» en les seves declaracions, la política és omnipresent en l’esport. Hapoel significa «treballador» en hebreu. És important no confondre’s de club entre el de Jerusalem i el de Tel-Aviv, amb igual nom i més trajectòria internacional juntament amb el mític Maccabi. De fet, a la «Ligat Winner» israeliana hi ha sis equips amb idèntica denominació.
Històricament, eren equips de les classes populars o del socialisme sionista. Grups socials d’esquerres i sindicalistes. El binomi esport i política s’ha anat transformant en una tríada amb els negocis descarnats. Des del 2023 el propietari del club jueu de visita a Manresa d’aquí a quatre dies és l’americà Matan Adelson. El cognom sonarà a la majoria: és el fill de Sheldon Adelson, el magnat del joc mort el 2021. Va intentar portar el seu model de casinos primer a la Barcelona d’Artur Mas, després al Madrid d’Esperanza Aguirre per acabar a Macau i Singapur. El seu fill té un perfil més baix, però és igualment un sionista de dretes. Entén la compra del club com un acte d’afirmació de militant envers qui governa el país a on viu només des de l’any del traspàs del seu progenitor. Ara topa frontalment amb el moviment mundial de rebuig al govern jueu i de suport als palestins.
Si es pot jugar, hi ha molta probabilitat de celebrar-se sense públic. Al club venen entrades de tots els altres partits llevat d’aquest. Alguns grups d’animació han anunciat el boicot de l’encontre, suposo amb accions de bloqueig per impossibilitar l’arribada del bus del Hapoel al pavelló. Els d’Adelson han demanat poder entrenar la prèvia al Palau Blaugrana i el FC Barcelona ho ha rebutjat per raons de «seguretat». Una forma de posar-se de perfil per temor a la reacció dels culers. Els directius del Baxi s’hauran de mullar més. Fins i tot sent neutrals poden quedar retratats. Si rebutgessin jugar serien expulsats de la competició i sancionats amb una multa de 200.000 euros. Els incidents a fora seran responsabilitat policial, però els de dins de la pista seran cosa seva. No voldria ser al seu lloc ni haver d’anar el 30 de desembre al partit de tornada al «Pais Arena» de Jerusalem. Un partit d’una lliga de bàsquet europea al Pròxim Orient.
