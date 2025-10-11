Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Esquirols volant alt
Aquest article el vaig estar redactant mentalment al Kursaal fa dos dissabtes. Portat per l’entusiasme mentre escoltava aquell concert coral amb les cançons d’Esquirols, el meu cap ja pensava en com ho explicaria. «Passejant Esquirols» és un homenatge a un grup que va deixar de cantar el 1986, però que segueix tan viu en el record de tanta gent que, en el que portem del nou mil·lenni, ha estat reivindicat diverses vegades als escenaris a través de diferents muntatges. Creia que el que s’anunciava per al 27 de setembre en seria un més i ja em conformava pensant que passaria una bona estona. A fe de Déu que no em vaig equivocar... però vaig fer molt curt. Amb les veus de la Coral Sant Jordi reforçades per les del «Cor Esquirols» i la música instrumental dels «Arrels Simphonic Band» les cançons dels Esquirols van agafar una volada mai vista. Era com si després d’haver-les escoltat mil vegades les acabés de descobrir més fresques, més vibrants i més potents que mai.
Fora de la part musical, «Passejant Esquirols» incorporava un seguit d’esquetxos que ens remetien a l’època i l’ambient en què van néixer aquelles cançons. I va ser en un d’aquells esquetxos quan van aparèixer en escena dos d’aquells populars cançoners que un dia va publicar l’amic Antoni Nogueras, farmacèutic i amant de la cançó. Només veient-los, molts vam evocar tota una època. Perquè l’espectacle anava també d’això, clar, de recordar. El Ricard i la Maria, que els tenia al darrere, m’explicaven que «Arrels» havia sonat el dia del seu casament i que era una de les cançons de la seva vida. Records que al final del concert la presència dels mateixos Esquirols a l’escenari van acabar d’arrodonir i tots ho vam celebrar. Però també hauríem pogut entusiasmar-nos amb aquell espectacle sense apel·lar a la nostàlgia i sense ni tan sols haver conegut el grup, només amb l’encant d’aquelles melodies i la força d’aquelles veus. Tant de bo altres corals seguissin el seu exemple i afegissin al seu repertori moltes cançons de la Cançó. n
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»