Opinió | EL CROQUIS
Gaza i energia renovable
És inevitable d’esmentar Donald Trump, gairebé sempre des del punt de vista negatiu, quan es tracta de temes relacionats amb la necessitat d’impulsar l’ús de les energies renovables i anar disminuint el consum dels combustibles fòssils. L’actual president dels Estats Units no accepta cap dels raonaments prou fonamentats que denuncien les conseqüències nefastes que s’han anat acumulant per aquesta causa des de fa anys i anys. Fins i tot assegura, ben tranquil·lament, que no veu cap motiu per fer-ho. I ara, a més, segons informació que Trump mateix ha publicat, s’està dedicant a cancel·lar més de dos-cents projectes basats en energies renovables que s’havien d’implantar en estats de majoria demòcrata als Estats Units. No seria estrany -o més ben dit: seria convenient- que aquesta actitud de Trump provoqués una bona reacció en contra per part de sectors destacats de l’opinió pública nord-americana. Però al marge de com avenci o no la implantació de l’energia renovable als EUA, sembla que allà on sí que creixerà notablement és a dos indrets concrets del món: a l’Índia i a Europa. Per tant, doncs, cal esperar que aviat també es publiqui informació que ens assabenti respecte de l’augment d’instal·lacions d’aquest tipus als Països Catalans.
De fet, les bones notícies sobre l’ús creixent de les energies renovables van augmentant i una bona mostra d’aquest creixement és que l’Agència Internacional de l’Energia considera que a l’any 2030 ja s’haurà doblat pràcticament el seu nivell actual. I, a més, l’Agència esmentada destaca que la majoria de les noves instal·lacions seran a base de panells solars fotovoltaics. I simultàniament, pel que sembla, també acaba de començar una altra revolució que té encara molt camp per córrer però que pot arribar a ser fonamental: l’augment continu de la mobilitat sobre la base de vehicles elèctrics o híbrids endollables , que topa encara amb la manca d’infraestructures suficients per a la càrrega ràpida de les bateries d’aquests vehicles. No és previsible la desaparició dels combustibles tradicionals. Però sí la línia del futur: la incorporació dels motors elèctrics farà que canviï el manteniment i l’aprovisionament i, per tant, també «les gasolineres».
