Opinió
Núria López-Bigas
Un equip liderat per la bagenca, juntament amb dos altres investigadorsm de l’IRB Barcelona i de la Universitat de Washington, han aconseguit demostrar que el tabac i el sexe masculí determinen com s’expandeixen les cèl·lules mutades en el teixit sa en el cas d’un càncer de bufeta, un dels cinc més freqüents.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»