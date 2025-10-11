Opinió
PADES Bages
El Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Suport format per professionals de l’ICS Catalunya Central i de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa celebra deu anys de treball conjunt per assistir al seu domicili persones amb malaltia avançada greu en situacions de complexitat, terminals, oncològics i no oncològics complexes. Hi posen professionalitat i també molta humanitat.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»