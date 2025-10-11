Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

PADES Bages

El Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Suport format per professionals de l’ICS Catalunya Central i de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa celebra deu anys de treball conjunt per assistir al seu domicili persones amb malaltia avançada greu en situacions de complexitat, terminals, oncològics i no oncològics complexes. Hi posen professionalitat i també molta humanitat.

