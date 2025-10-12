Opinió
Barcelona es mou
Barcelona és una ciutat en moviment. Sembla que cada deu anys canvia de cara, de llengua i de ritme. Més de la meitat dels joves que hi viuen fa menys d’una dècada que han arribat. I està bé que sigui així.
M’agrada que sigui una ciutat que atrau gent jove de tot arreu, que ve a estudiar, treballar o simplement viure-la. Com nosaltres, quan anem a Berlín o a Lisboa a passar una temporada. Aquesta energia nòmada és part de la gràcia. Però si decideixen quedar-s’hi, m’agradaria que es mantinguessin els valors que han fet d’aquesta ciutat un lloc on val la pena viure: la llibertat, la igualtat i el respecte als drets humans.
Hi ha dies que, passejant pel centre de la ciutat, em sento dividida. M’emociona escoltar cinc idiomes diferents en un mateix carrer, sentir l’olor de kebab i veure nens jugant a futbol al costat d’una botiga bengalí. I, alhora, se’m remou l’estómac quan veig dones tapades de dalt a baix. No per la roba, sinó per allò que simbolitza: una submissió imposada en nom de la religió. La diversitat cultural és una riquesa però la desigualtat entre homes i dones no pot formar part d’aquesta riquesa. Les religions són un llast per al feminisme. I a mi em costa molt acceptar que, en nom del respecte cultural, tanquem els ulls davant del masclisme. I ho dic jo, amb els meus privilegis de burgesa catalana, sabent que la meva manera d’entendre el món també està condicionada. Tinc molts dubtes. No crec a les fronteres ni penso que Catalunya o Barcelona pertanyin només als que porten set cognoms catalans a l’esquena. Ni als que parlin un català de Pompeu Fabra. Però em cabreja que un cambrer a la plaça de la Vila de Gràcia no entengui la paraula tallat.
El món es mou, i cada cop més ràpid. I entre tots hem transformat aquesta Barcelona en aquest parc d’atraccions que de vegades no reconeixem.
