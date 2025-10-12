Opinió | Innovació. Ecosistema emprenedor | «BBVA Spark combina el millor de dos mons: la solidesa d’un gran banc i l’agilitat d’un actor natiu digital» | responsable de BBVA Spark a Espanya
«BBVA Spark Summit atrau capital i genera oportunitats a Catalunya»
La que ja s’ha convertit en la cita de referència per a l’ecosistema emprenedor es va celebrar dijous passat a la Llotja de Mar de Barcelona amb 350 participants i un elenc de ponents d’alt nivell
Article elaborat en col·laboració amb BBVA
¿Com ajuda aquest esdeveniment a l’ecosistema emprenedor a Catalunya?
El BBVA Spark Summit no només connecta talent sinó que també atrau capital a la ciutat i genera noves oportunitats de negoci per als emprenedors a Catalunya. En aquesta nova edició, hem reunit més de 350 referents de l’ecosistema emprenedor: un 52% dels assistents són empreses emergents. També hem atret 45 fons de capital risc procedents de 8 països, com els Estats Units, Mèxic, França, el Regne Unit, Alemanya i Espanya, entre altres. Els fons confirmats representen una cartera de més de 80 bilions d’euros. La seva presència en el summit representa una gran oportunitat per a aquells fundadors que busquen noves oportunitats a Europa i els Estats Units.
En tres anys, BBVA Spark ha acompanyat més de 1.700 empreses emergents y scaleups. ¿Què ofereix Spark que no troben en altres actors del mercat?
A BBVA fa molts anys que posem la innovació i la tecnologia al centre de la nostra estratègia i recolzem l’ecosistema emprenedor amb diferents iniciatives; però ha sigut a través de BBVA Spark que hem trobat la millor manera d’acompanyar els emprenedors, amb un equip que es mou ràpid, que parla el seu mateix idioma i que entén els reptes a què s’enfronten. BBVA Spark combina el millor de dos mons: la solidesa d’un gran banc i l’agilitat d’un actor natiu digital. Oferim una proposta integral que inclou: finançament bancari especialitzat; accés a la xarxa internacional de BBVA per recolzar l’expansió; connexió amb inversors, fons i corporates; i serveis financers adaptats a cada etapa de creixement.
A més, actuem com un soci estratègic més enllà del finançament. Per això ja hem mobilitzat més de 750 milions d’euros en finançament bancari i hem invertit més de 900 milions des de BBVA en fons de capital privat.
¿Com veu el moment actual de l’ecosistema emprenedor a Catalunya i quins objectius es marquen d’aquí a final d’any?
Catalunya és, sens dubte, un dels principals focus de BBVA Spark. Aquí concentrem el 43% dels nostres clients a Espanya i el 14% de la nostra base global. El 2025 volem reforçar encara més aquesta presència, ampliant el nostre abast a noves companyies i consolidant BBVA Spark com el banc de referència per a empreses emergents y scaleups al territori.
¿Quin paper creu que han de jugar els bancs en l’ecosistema emprenedor?
La banca té en el seu ADN la construcció de relacions de llarg termini amb les empreses amb les quals treballa i aquesta relació de socis de llarg termini, és fonamental perquè les companyies de ràpid creixement puguin escalar de forma sostenible. Les entitats financeres tenim la responsabilitat d’acompanyar les companyies innovadores des de les seves primeres etapes, no només aportant finançament, sinó també coneixement, xarxa de contactes i assessorament especialitzat.
A BBVA Spark creiem que la banca ha de ser un agent actiu que ajudi el creixement de l’ecosistema i n’impulsi la maduresa, canalitzant capital, connectant talent i inversors, i generant confiança a llarg termini.
Fa tres anys, quan van llançar BBVA Spark a Espanya, pràcticament no es parlava del deute al món start-up i avui és una alternativa més de finançament. ¿Quins són els avantatges del deute versus l’equity?
Efectivament, avui la situació és molt diferent i el deute és una peça fonamental del mix de finançament de les empreses emergents. El seu principal avantatge, si el comparem amb l’equity, és que permet als fundadors mantenir una participació més gran en la seva companyia i evitar dilucions innecessàries, especialment en etapes primerenques en què el potencial de creixement és molt alt.
El deute, si està ben estructurat i adaptat al model de negoci, és una eina que aporta flexibilitat, disciplina financera i capacitat d’accelerar el creixement sense comprometre el control. A BBVA Spark hem sigut pioners a introduir solucions com el venture debt o el asset-backed lending precisament per cobrir aquest espai que se situa entre les rondes de capital i les necessitats operatives del dia a dia.
Durant el BBVA Spark Summit, Carlos Torres Vila, president de BBVA, va conversar amb Santiago Muguruza, responsable global de BBVA Spark, sobre com la intel·ligència artificial està revolucionant la manera en què el banc es relaciona amb els seus clients. El president de BBVA va remarcar el paper transformador d’aquesta tecnologia i va revelar l’agenda d’IA de l’entitat, amb projectes destinats a reforçar l’eficiència, la personalització i l’excel·lència en el servei al client.
