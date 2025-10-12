Opinió
La crosta de TV3 i el furóncol de 2Cat
TV3 era la nostra i 2 Cat serà la de tothom. Ja tarden a pregonar-ho. La nostra mostrava una crosta amb ferum nacionalista que el 2007 ja calia «arrancar», segons el diputat socialista Joan Ferran. Es queixava públicament que TV3 era «despietada» amb el govern que presidia Montilla (el PSC més psoeista ja havia defenestrat Pasqual Maragall). Ferran feia de portaveu dels qui es queixaven que TV3 i Catalunya Ràdio, els dos mitjans públics catalans, «prioritzen, magnifiquen i recaragolen la informació en contra de l’Executiu». De fet, van intentar desinfectar la nafra que els anguniejava provocant que Antoni Bassas, líder d’audiència radiofònica durant catorze anys seguits, marxés advertint: «Si la classe política catalana no aguanta un programa com aquest, és que tenim una cultura democràtica molt justeta». Dit i fet, amb la teràpia socialista Catalunya Ràdio va perdre la credibilitat i l’audiència que no ha recuperat mai més, tot i els successius relleus de patrons polítics igualment condicionadors. La desfeta socialista del 2010 devia ser beneficiosa per a TV3, perquè ha estat líder d’audiències i d’acceptació en els darrers quinze anys, justament. Però és ara, en plena etapa de «normalització» del país, que ha començat a grinyolar el funcionament dels mitjans públics catalans: una remodelació de la gestió corporativa de la nostra i de la ràdio més nacional de Catalunya ha comportat canvis profunds en el model d’aprofitament de continguts, i queixes evidents de la plantilla de professionals d’ambdós mitjans. La revolució tecnològica i els nous formats digitals han provocat desconcert en molts teleespectadors, afegint-se a la creixent crítica pública sobre la banalització de la programació. La pèrdua de continguts atractius (per molta Eufòria, Bestial o Juliana Canet que programin), situen TV3 i Catalunya Ràdio en un moment de crisi d’audiències perillós. Per això crida poderosament l’atenció que sigui precisament ara -quan es dona la coincidència de governs socialistes a Catalunya i Espanya- que sigui el moment escollit per tirar endavant 2Cat, la nova televisió pública que competirà amb 3Cat en l’univers mediàtic català. Sembla que vagin sobrats de pressupost, aquí i allà. El nou canal de televisió aprofita l’estructura i recursos públics de TVE per a oferir una programació en català (majoritàriament, però no total), amb un estol de noms conegudíssims que brillen amb currículums que acrediten professionalitat, intrusisme i subordinació agraïda, segons cada cas. Molts ja han demostrat què és el que se’n pot esperar del seu compromís amb la societat catalana. El que caldrà comprovar és que no passem ara d’una crosta amb ferum nacionalista, a un furóncol sospitós de supurar espanyolisme assimilador.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
- Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical