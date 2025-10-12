Opinió | TRIBUNA
Per què tanta antipatia amb la flotilla?
Ha tornat la flotilla de Gaza. Molts s’alegren i es feliciten pel que ha suposat aquest viatge, l’objectiu principal del qual era portar ajuda humanitària al poble de Gaza, encara que, tal com se sospités, els vaixells fossin interceptats abans d’aconseguir-ho. Tot i fracassar en l’entrega de l’ajuda material, el més important va ser que es va ajudar d’una altra manera: acostar-se a la zona i mostrar davant del món com Israel és capaç de saltar-se el que calgui per impedir que ni un sol vaixell arribés a Gaza.
Mentre els deportats espanyols tornaven a casa triomfals i eufòrics per haver aconseguit la gesta, molts ciutadans se’n mofaven, argumentat que tot havia estat un teatret d’uns quants perroflautes als quals, compte al comentari que vaig sentir jo mateix, caldria posar-los a treballar a tots. Comentaris despectius, molt feridors alguns, estranyament vexatoris, plens de rancúnia i antipatia cap a aquelles persones que van emprendre amb més o menys fortuna un arriscat viatge el resultat del qual era impredictible, tenint en compte que es provocava a un exèrcit tan sanguinari com el d’Israel.
Segurament, a un gran nombre d’observadors no els hagi semblat bé el viatge, encara que no sé què per què li ha molestat tant que alguns decidissin aixecar el cul del sofà per enrolar-se en una operació de tant risc. He sentit alguns que s’han quedat a casa dient que aquesta operació ha posat en perill la seguretat de la nació, és a dir, que la decisió dels activistes suposava un compromís polític per a Espanya. I què? Ningú, excepte la societat civil, no pot fer una mobilització com aquesta, precisament perquè són persones sense càrrecs, teòricament sense cap orientació política, amb l’únic objectiu de salvar vides. Curiosament, l’administració espanyola va llançar a l’agost unes 5.500 racions de menjar, i es va criticar menys allò del que s’ha criticat ara a la flotilla.
La veritat és que no entenc tanta aversió i tanta rancúnia, segurament és que a alguns aquests activistes els molesten perquè no són de la seva corda ideològica, i ja se sap, la divisió d’aquest país és cada vegada més radical, tant, que fa molta pena.
