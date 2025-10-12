Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solitud

Necessito aïllar-me per trobar el rumb del camí, allunyat de tant soroll podré escoltar l’honestedat que sorgeix del silenci amb les indicacions de cap a on no vull anar.

