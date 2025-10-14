Opinió | a tort i a dret
El Gran Germà al contenidor d’orgànica
Es veia a venir: tot això dels contenidors tancats i les targetes per obrir-los és una maniobra perquè l’Ajuntament ens tingui encara més controlats. I qui té la capacitat de controlar-nos també té la de castigar-nos. El de Manresa acaba d’anunciar una sanció de 88,22 euros als domicilis que no facin servir la targeta ni una sola vegada al cap de l’any. El govern municipal parteix de la base que si no obrim el contenidor és perquè deixem les bosses a terra de qualsevol manera, no pas perquè no generem residus. Consideren impossible el reciclatge absolut, que implicaria comprar tots els queviures a granel embolicats sempre en paper, consumir només aigua de l’aixeta i rentar amb sabó en pastilla. I com sap l’administració municipal que hem obert o deixat d’obrir un contenidor? Doncs perquè cada vegada que apropem la targeta per desbloquejar la tapa, el maleït artefacte envia una comunicació al gran ordinador central amb el missatge «la targeta número tal acaba d’obrir el groc», i el gran ordinador sap que la targeta número tal és justament la nostra i que som nosaltres els que acabem de perpetrar la deposició de residus classificats el dia tal, a tal hora, a tal carrer. I sap quantes vegades ho fem a cada tipus de contenidor. Per exemple, si utilitzem el d’orgànica cada dia, o només un cop cada dues setmanes. I en el segon cas, potser la intel·ligència artificial del sistema dispararà una alarma per la sospita que o bé som uns porcs que guardem la merda a casa quinze dies seguits, fet que constituiria una amenaça per a la salubritat pública. o bé li donem una destinació no reglamentària. Llavors un dia serem citats davant el Tribunal dels Bons Usos Residuals per justificar la nostra sospitosa anomalia. Els bancs i Hisenda ja saben en què ens gastem els diners des que tot s’ha de pagar amb targeta de crèdit, l’Ajuntament sap si ens dutxem o ens banyem analitzant el consum d’aigua de casa, i ara vigila que no deixem d’utilitzar els contenidors. Multa si ens en despistem. Potser en el futur ens aplicaran recàrrecs per obrir-los massa sovint. No trigarà a arribar el dia que a l’interior dels recipients hi hagi uns sensors capaços de mesurar el pes i el volum de la bossa dipositada, dades que s’utilitzaran per modificar l’import del nostre rebut. I potser per investigar la presència de residents ocults de dubtosa legalitat, si resulta que una llar unipersonal genera més brossa que un regiment.
