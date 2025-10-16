Opinió | a tort i a dret
Jason Bourne al carrer Sobrerroca
Em creia que aquestes coses només passaven a les pel·lícules tipus Jason Bourne: El protagonista, un agent secret d’altes prestacions físiques i mentals, alhora que immune a les bales (però no a l’amor), obre la taquilla d’una estació de ferrocarril i n’extreu una bossa dins la qual hi ha un munt de diners i mitja dotzena de passaports diferents que corresponen a tantes altres identitats, totes elles falses, naturalment. I d’aquesta manera passa fronteres amb la més gran facilitat encara que la CIA, el KGB, l’MI6 i el CNI hagin mobilitzat tots els seus efectius per capturar-lo. Divertides exageracions de novel·listes d’espionatge i guionistes de Hollywood.
Doncs vet aquí que la vida real s’ha apropat a la fantasia cinematogràfica al barri antic de Manresa. Potser ja han llegit que la policia espanyola, en una operació «d’estrangeria», va detenir un home que un cop investigat va resultar que feia servir cinc identitats diferents. I no era, que sapiguem, membre dels serveis secrets de Rabat. Per incrementar la semblança pel·liculera, resulta que l’home ja havia estat expulsat del territori espanyol i hi havia tornat a entrar, com en Bourne quan se salta els controls fronterers fent veure que és un altre diferent d’aquell que busquen, el qual, de fet, tampoc no és ell. Complicat? Doncs si ho filmen amb una càmera que no para de moure’s en pot sortir tota una saga.
El que es movia al carrer Sobrerroca era un munt de policies de diferents cossos i de gent que mostrava la seva sorpresa a un periodista que té el despatx a prop. També es movia el detingut, que segons el relat oficial va fer una cosa ben estranya: quan va veure la policia inspeccionant un negoci, en lloc de marxar discretament cap a un altre costat, es va afegir a la colla que increpava als agents. Si tens cinc identitats i t’acabes de saltar una expulsió, no has de fer aquestes coses. No sé si aquest personatge mereix admiració per la seva valentia o commiseració per la insuficiència de les seves llums.
Diuen que aviat els ports i aeroports, que són la via legal per on entra la immigració il·legal, tindran uns controls infal·libles que faran més difícil això de tornar a entrar d’estranquis, perquè es basaran en les faccions del rostre. Un sistema com aquest hauria complicat el retorn a la península del nostre protagonista, i també els desplaçaments intercontinentals de Jason Bourne, que fa la mateixa cara a tots els seus passaports falsos.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»